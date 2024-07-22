ФОТО и ВИДЕО | Кристен Михал получил от парламента мандат на формирование правительства: „любой скандал закаляет“
Сегодня в 11 часов началось внеочередное заседание Рийгикогу, по результатам которого кандидат на пост премьер-министра Кристен Михал (Партия реформ) получил от парламента мандат на формирование правительства.
В начале заседания Михал выступил с докладом об основах формирования правительства.
Каждый член Рийгикогу мог задать кандидату на пост премьер-министра до двух вопросов. Депутаты оппозиции активно воспользовались этой возможностью. Например, Анти Пооламетс спросил о Сильвере Мейкаре и скандале с финансированием Партии реформ. „Я не помню, чтобы вы извинялись перед общественностью в связи с финансовым скандалом“, — сказал Пооламетс. Пооламетс поинтересовался у Михала, как он видит влияние скандала на свою репутацию. Михал ответил, что любой скандал закаляет.
После вопросов, около половины второго, началось голосование. По его результатам (64 голоса — за, 27 — против и 0 — воздержалось) Кристен Михал получил полномочия на формирование правительства.
Состав нового правительства
Партия реформ:
Премьер-министр – Кристен Михал
Министр климата – Йоко Алендер
Министр экономики – Эркки Кельдо
Министр финансов – Юрген Лиги
Министр обороны – Ханно Певкур
Министр культуры – Хейди Пурга
Министр социальной защиты – Сигне Рийсало
Социал-демократическая партия:
Министр внутренних дел – Лаури Ляэнеметс
Министр по делам регионов и сельскому хозяйству – Пирет Хартман
Министр здоровья – Рийна Сиккут
Министр инфраструктуры – Владимир Свет
Eesti 200:
Министр иностранных дел – Маргус Цахкна
Министр образования и науки – Кристина Каллас
Министр юстиции и цифровых технологий – Лийза Пакоста
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