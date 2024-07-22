ФОТО и ВИДЕО | Кристен Михал получил от парламента мандат на формирование правительства: „любой скандал закаляет“

Каждый член Рийгикогу мог задать кандидату на пост премьер-министра до двух вопросов. Депутаты оппозиции активно воспользовались этой возможностью. Например, Анти Пооламетс спросил о Сильвере Мейкаре и скандале с финансированием Партии реформ. „Я не помню, чтобы вы извинялись перед общественностью в связи с финансовым скандалом“, — сказал Пооламетс. Пооламетс поинтересовался у Михала, как он видит влияние скандала на свою репутацию. Михал ответил, что любой скандал закаляет.