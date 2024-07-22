Новости Эстонии
22.07.2024, 12:31

ФОТО и ВИДЕО | Кристен Михал получил от парламента мандат на формирование правительства: „любой скандал закаляет“

 

Сегодня в 11 часов началось внеочередное заседание Рийгикогу, по результатам которого кандидат на пост премьер-министра Кристен Михал (Партия реформ) получил от парламента мандат на формирование правительства.

В начале заседания Михал выступил с докладом об основах формирования правительства.

Каждый член Рийгикогу мог задать кандидату на пост премьер-министра до двух вопросов. Депутаты оппозиции активно воспользовались этой возможностью. Например, Анти Пооламетс спросил о Сильвере Мейкаре и скандале с финансированием Партии реформ. „Я не помню, чтобы вы извинялись перед общественностью в связи с финансовым скандалом“, — сказал Пооламетс. Пооламетс поинтересовался у Михала, как он видит влияние скандала на свою репутацию. Михал ответил, что любой скандал закаляет.

После вопросов, около половины второго, началось голосование. По его результатам (64 голоса — за, 27 — против и 0 — воздержалось) Кристен Михал получил полномочия на формирование правительства.

Состав нового правительства

Партия реформ:

Премьер-министр – Кристен Михал

Министр климата – Йоко Алендер

Министр экономики – Эркки Кельдо

Министр финансов – Юрген Лиги

Министр обороны – Ханно Певкур

Министр культуры – Хейди Пурга

Министр социальной защиты – Сигне Рийсало

Социал-демократическая партия:

Министр внутренних дел – Лаури Ляэнеметс

Министр по делам регионов и сельскому хозяйству – Пирет Хартман

Министр здоровья – Рийна Сиккут

Министр инфраструктуры – Владимир Свет

Eesti 200:

Министр иностранных дел – Маргус Цахкна

Министр образования и науки – Кристина Каллас

Министр юстиции и цифровых технологий – Лийза Пакоста

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