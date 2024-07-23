23.07.2024, 08:00
Зараженное гнилью дерево упало на остановке на пожилую женщину. Таллинн выплатил родным пострадавшей, не оправившейся от удара, 7000 евро(19)
Власть в столице сменилась, дендрологическая комиссия распущена.
Для предотвращения несчастных случаев, связанных с падением деревьев, Таллинн, как считают арбористы (специалисты по уходу за деревьями), недостаточно эффективно вырубает больные деревья.
17 июля 2023 года в столичном районе Пыхья-Таллинн на автобусной остановке „Пельгуранна“ рухнувшее дерево придавило кроной 79-летнюю женщину. Как стало известно Delfi, женщина так и не оправилась от полученных повреждений и 24 ноября прошлого года скончалась.
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