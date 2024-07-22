Что-то дорожает, что-то дешевеет. Индекс цен производителей промышленной продукции за год снизился на 0,5%

По словам руководителя группы статистических цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с июнем 2023 года прежде всего на индекс повлияло снижение цен в деревообработке, в производстве изделий из древесины и продуктов питания, а также электро- и теплоэнергии. „Противоположное влияние на индекс оказало повышение цен в производстве топливных масел, в услугах по ремонту машин и оборудования, а также в производстве электронного оборудования. В обрабатывающей промышленности понижение цен составило 0,2%, в производстве продуктов питания — 3,4%“, — пояснила Шокман.

По сравнению с маем этого года в июне на индекс прежде всего повлияло повышение цен в производстве электроэнергии. Влияние оказало также снижение цен в производстве продуктов питания и в услугах по ремонту машин и оборудования.

Индекс цен на экспортную продукцию в июне повысился по сравнению с маем на 0,6%. Более всего повысились цены электроэнергии, строительных материалов, а также цены в горнодобывающей промышленности. При этом наиболее снизились цены химикатов, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств и мебели. По сравнению с июнем 2023 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 0,4%.

Индекс цен на импортную продукцию в июне повысился по сравнению с маем на 0,8%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены промышленных машин и оборудования. При этом наиболее снизились цены сельскохозяйственной продукции, химикатов и химической продукции, а также нефтепродуктов. По сравнению с июнем 2023 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 0,9%.

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