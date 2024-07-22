22.07.2024, 07:46
Михаил Кылварт о решении Света покинуть партию: Конечно, я разочарован! Я по-прежнему чересчур идеалистичен(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье Владимир Свет связался с Михаилом Кылвартом и рассказал о своем политическом маневре. Кылварт говорит, что объяснил, что означает этот шаг с точки зрения Центристской партии, но не просил Света остаться. „Я уверен, что такие решения не принимают в одночасье“.
Вчера вечером улыбающийся Свет стоял перед офисом соцдемов в Таллинне. Правление партии утвердило его кандидатом на пост министра инфраструктуры. „То, что я начну отходить от партийных дел, было вопросом времени. Сам я склонялся к частному сектору. Однако несколько дней назад председатель социал-демократов предложил мне занять должность министра инфраструктуры“.“, - рассказал Свет.
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