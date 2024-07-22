Новости Эстонии
22.07.2024, 07:46

Михаил Кылварт о решении Света покинуть партию: Конечно, я разочарован! Я по-прежнему чересчур идеалистичен

 (13)
Когда Таллинном управляли сообща. Кылварт был мэром, а Свет - вице-мэром
Когда Таллинном управляли сообща. Кылварт был мэром, а Свет - вице-мэром
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В воскресенье Владимир Свет связался с Михаилом Кылвартом и рассказал о своем политическом маневре. Кылварт говорит, что объяснил, что означает этот шаг с точки зрения Центристской партии, но не просил Света остаться. „Я уверен, что такие решения не принимают в одночасье“.

Вчера вечером улыбающийся Свет стоял перед офисом соцдемов в Таллинне. Правление партии утвердило его кандидатом на пост министра инфраструктуры. „То, что я начну отходить от партийных дел, было вопросом времени. Сам я склонялся к частному сектору. Однако несколько дней назад председатель социал-демократов предложил мне занять должность министра инфраструктуры“.“, - рассказал Свет.

Вчера он также официально вышел из Центристской партии, после чего присоединился к соцдемам.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (13)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии