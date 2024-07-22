Михаил Кылварт о решении Света покинуть партию: Конечно, я разочарован! Я по-прежнему чересчур идеалистичен

Вчера вечером улыбающийся Свет стоял перед офисом соцдемов в Таллинне. Правление партии утвердило его кандидатом на пост министра инфраструктуры. „То, что я начну отходить от партийных дел, было вопросом времени. Сам я склонялся к частному сектору. Однако несколько дней назад председатель социал-демократов предложил мне занять должность министра инфраструктуры“.“, - рассказал Свет.