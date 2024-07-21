Новости Эстонии
21.07.2024, 20:35

ВИДЕО | Новый министр инфраструктуры и бывший центрист Владимир Свет: Центристская партия начала идеологически смещаться в сторону EKRE

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Свет: Обещаю, у меня нет планов перкопать всю Эстонию!

Бывший центрист и вице-мэр Таллинна Владимир Свет, присоединившийся к социал-демократам, заявил, что он вступил в партию, потому что Центристская партия начала идеологически смещаться в сторону Эстонской консервативной народной партии (EKRE).

По мнению Владимира Света, Социал-демократическая партия стала ведущей левоцентристской силой, уравновешивающей правые партии. „Ценности Социал-демократической партии, такие как солидарность, открытость, уважение свобод, забота, также являются моими ценностями“, — сказал он.

Он добавил, что еще одной причиной, по которой он вступил в эту политическую партию, стал портфель министра инфраструктуры, поскольку таким образом он сможет продолжить работу, которую делал раньше в Таллиннской городской управе. Свет рассказал, что Ляэнеметс звонил ему с вопросом, готов ли он быть министром инфраструктуры от соцдемов в правительстве. „Вряд ли возможно отделить эти вопросы друг от друга“, - отметил он.

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