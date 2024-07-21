21.07.2024, 20:35
ВИДЕО | Новый министр инфраструктуры и бывший центрист Владимир Свет: Центристская партия начала идеологически смещаться в сторону EKRE(19)
Свет: Обещаю, у меня нет планов перкопать всю Эстонию!
Бывший центрист и вице-мэр Таллинна Владимир Свет, присоединившийся к социал-демократам, заявил, что он вступил в партию, потому что Центристская партия начала идеологически смещаться в сторону Эстонской консервативной народной партии (EKRE).
По мнению Владимира Света, Социал-демократическая партия стала ведущей левоцентристской силой, уравновешивающей правые партии. „Ценности Социал-демократической партии, такие как солидарность, открытость, уважение свобод, забота, также являются моими ценностями“, — сказал он.
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