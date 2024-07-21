ВИДЕО | Новый министр инфраструктуры и бывший центрист Владимир Свет: Центристская партия начала идеологически смещаться в сторону EKRE

Он добавил, что еще одной причиной, по которой он вступил в эту политическую партию, стал портфель министра инфраструктуры, поскольку таким образом он сможет продолжить работу, которую делал раньше в Таллиннской городской управе. Свет рассказал, что Ляэнеметс звонил ему с вопросом, готов ли он быть министром инфраструктуры от соцдемов в правительстве. „Вряд ли возможно отделить эти вопросы друг от друга“, - отметил он.