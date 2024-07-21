21.07.2024, 18:43
Прогноз на неделю: нас ждет небывалое тепло. Но долго ли это продлится?
ФОТО: | Delfi Meedia
В какой-то момент показалось, что погода напоминает осень. Однако, по крайней мере, в ближайшее время ожидается, что температура поднимется аж до 30 градусов, сообщает Maaleht.
„Новая неделя принесет тепло. Ночные показания термометра останутся в пределах 12-20 градусов, дневные - 22-29 градусов“, - пишет синоптик Кайро Кийтсак. „Локальные ливни, временами сильные и сопровождающиеся грозой, тем не менее, продолжатся“.
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