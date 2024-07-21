Новости Эстонии
21.07.2024, 18:43

Прогноз на неделю: нас ждет небывалое тепло. Но долго ли это продлится?

 
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В какой-то момент показалось, что погода напоминает осень. Однако, по крайней мере, в ближайшее время ожидается, что температура поднимется аж до 30 градусов, сообщает Maaleht.

„Новая неделя принесет тепло. Ночные показания термометра останутся в пределах 12-20 градусов, дневные - 22-29 градусов“, - пишет синоптик Кайро Кийтсак. „Локальные ливни, временами сильные и сопровождающиеся грозой, тем не менее, продолжатся“.

По прогнозу Агентства окружающей среды, в понедельник нас ждет переменная облачность. Во многих местах пройдет дождь. Утром туман. Ветер восточный, 2-8, на северном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха от 21 до 26 градусов.

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