ФОТО | Человек пошел в магазин и пропал. Полиция просит помощи!

Рост Антса-Арнольда около 175 см, он худощавого телосложения. Вероятно, одет в черную куртку с рисунком на спине, черно-белую шапку, синие джинсы и синие кроссовки. У него длинная седая борода и седые с залысинами волосы. Ему может быть трудно ориентироваться в пространстве.

Антс-Арнольд может передвигаться как в высу, так и отправиться дальше – например, в Хальяла или Раквере.

Полиция разыскивала его в районе Высу и связалась со знакомыми Антса-Арнольда, но найти его пока не удалось. Всех, кто может знать местонахождение Антса-Арнольда, просят позвонить в Центр тревоги по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .