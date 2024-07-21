Лидер партии „Правые“: корпоративный подоходный налог – очень плохой сигнал для экономики

„Правые“ склонны критиковать его как с точки зрения содержания, так и с точки зрения посланий, которые, безусловно, не обеспечивают предсказуемости экономической среды“, – сказала Перлинг ERR.

„Это все-таки переломный момент в условиях борьбы за конкурентоспособность Эстонии, когда через 20 лет подоходный налог для предприятий будет снова введен. Это очень плохой сигнал для экономики Эстонии, которая находится в Европе в худшем состоянии, и которая снижается уже более двух лет“, – прокомментировала Перлинг.

По ее словам, отрицательный государственный бюджет должен быть намного точнее, и что сейчас никому не следует отправляться на летние каникулы.

„Это по-прежнему правительство во главе с Партией реформ, поэтому сегодня степень конкретики должна быть такой, чтобы на столе были четко сформулированные формулы, где будут проходить сокращения, где будет происходить индексация. Затраты, связанные с индексацией, исчисляются сотнями миллионов. И в-третьих, четкие договоренности о том, что расходы должны быть заморожены“, – пояснила Перлинг.

По мнению Перлинг, повышение подоходного налога снова повысит инфляцию. „У людей на руках будет еще меньше денег, и жизнь людей станет тяжелее“, – отметила Перлинг.

При этом Перлинг одобряет отсрочку отмены так называемого налогового „горба“. „В принципе, это хорошая идея. Мы говорили, что весь этот вопрос о налоговом „горбе“ следует отложить до тех пор, пока государственный бюджет не будет сбалансирован“, – сказала Перлинг.

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