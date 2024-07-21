Экономист: „Повышение налога с оборота сильнее ударит по людям с низкими доходами“

„Маргус Цахкна сказал в субботу программе „Актуальная камера“, что повышение налогов одинаково ударит по всем социальным группам. Повышение налога с оборота является регрессивным, то есть сильнее ударит по людям с низкими доходами“, – написал Мертсина в социальных сетях.

„В принципе, то же самое происходит и с увеличением подоходного налога. Повышение не облагаемого налогом дохода частично смягчит эту проблему“, – добавил он.

В опубликованном в пятницу новом коалиционном соглашении Партии реформ, Социал-демократической партии и Eesti 200 указано, что с июля 2025 года налог с оборота вырастет до 24%, с начала 2026 года подоходный налог с населения увеличится также до 24%, также поднимутся и акцизы на алкоголь, табак и бензин.

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