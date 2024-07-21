День открытых хуторов в разгаре. А вы уже выбрали, куда отправитесь? Если нет - срочно читайте и смотрите галереи!

„Мы не можем привести людей на настоящее производство, но мы покажем, как делается настоящая моцарелла“, — пообещал Дэнис. Для этого на улицу выносят сырную массу, которая первоначально попадает в горячую воду температурой 80-90 градусов, где медленно плавится. Когда вода остынет „хотя бы“ до 65 градусов, владелец приступает к ее обработке вручную. Сыр теперь растягивается в длинную полоску, и из него делают знакомые нам шарики моцареллы.