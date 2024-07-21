Новости Эстонии
21.07.2024, 13:10

День открытых хуторов в разгаре. А вы уже выбрали, куда отправитесь? Если нет - срочно читайте и смотрите галереи!

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Парикмахерская в деревне викингов
Парикмахерская в деревне викингов
ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

Десятый День открытых хуторов в Эстонии и в этом году привлек большое количество людей в сельскую местность. Помимо ферм, о себе заявили различные фирмы и центры развлечений, предлагающие туры и программы, составленные специально для этого дня.

„Мы не можем привести людей на настоящее производство, но мы покажем, как делается настоящая моцарелла“, — пообещал Дэнис. Для этого на улицу выносят сырную массу, которая первоначально попадает в горячую воду температурой 80-90 градусов, где медленно плавится. Когда вода остынет „хотя бы“ до 65 градусов, владелец приступает к ее обработке вручную. Сыр теперь растягивается в длинную полоску, и из него делают знакомые нам шарики моцареллы.

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