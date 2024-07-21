21.07.2024, 13:10
День открытых хуторов в разгаре. А вы уже выбрали, куда отправитесь? Если нет - срочно читайте и смотрите галереи!(10)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Десятый День открытых хуторов в Эстонии и в этом году привлек большое количество людей в сельскую местность. Помимо ферм, о себе заявили различные фирмы и центры развлечений, предлагающие туры и программы, составленные специально для этого дня.