На общественный пляж с домашними животными нельзя. А куда можно? Рассказываем
На все общественные пляжи Эстонии запрещается приводить собак и других домашних животных. Однако это простое правило часто нарушается – иногда по незнанию, иногда намеренно. Почему же нельзя приводить собак на пляж?
Безопасность, гигиена, аллергии
Пребывание домашних животных на общественных пляжах регулирует местное самоуправление.
Запрет на животных на пляже обычно связан с безопасностью всех отдыхающих и гигиеной. Собака или другое домашнее животное может быть дрессированным, но все же это животное и его поведение непредсказуемо. Кроме того, не все владельцы домашних животных убирают экскременты за своими питомцами, к тому же у посетителей пляжа может быть аллергия на животных.
Обычно часть побережья специально отводится для купания с домашними любимцами. В Какумяэ такое место находится на оконечности полуострова, за пределами пляжа. На Эмайыги животных можно приводить на территорию за пределами официального пляжа. Берег в большинстве мест пологий, поэтому купаться с собакой безопасно. В Пярну с собакой можно находиться на территории от зоны для серфингистов в сторону района Май, а также от женского пляжа до пирса. Неподалеку от пляжа Вереви есть место для купания Пайсъярве, которое идеально подходит для собак и других животных.
За информацией о том, где разрешено находиться с домашним животным, можно обратиться и к береговой охране.
Правила нарушаются часто
По словам сотрудников береговой охраны, люди довольно часто приходят на пляж с животными, причем вне зависимости от погоды. „Посетителей с животными приходится призывать к порядку не менее двух-трех раз в день, а в теплые дни – намного чаще“, – сообщил Мати Мансберг, работающий в береговой охране G4S на Эмайыги.
„В этом сезоне правила чаще нарушают скорее разные люди, а в прошлом году было довольно много тех, кто чуть ли не каждый день невозмутимо шел на пляж с животным мимо штаба береговой охраны“, – отметил Хуго Похлак из береговой охраны пляжа Какумяэ.
По словам береговых охранников, самое частое оправдание – человек не знал. „Обычно человек просто не был в курсе правил пляжа и продолжает прогулку где-нибудь в другом месте. Более упрямые владельцы собак говорят, что их питомец дрессированный и чистый, однако мы ни для кого не можем делать исключения“, – объяснил Мансберг на примере канала Анне и Эмайыги. Есть и такие владельцы животных, которые знают правила и осознанно нарушают их. „В оправдание говорили, например, что знают, что нельзя, но пришли на пляж совсем ненадолго“, – привела пример сотрудник пярнуской береговой охраны Ханна-Лийза Шмидт.
Надо ли вообще приводить собаку на пляж?
Пляж – не лучшее место для собак летом: горячий полуденный песок и солнце могут представлять опасность для здоровья этих животных, которым сложно охлаждаться. Лучше прогуляйтесь со своим питомцем в тенистом лесу, где к тому же меньше людей, беспокоящих собаку. А если вы хотите непременно погулять с собакой на пляже, летом лучше дождаться вечера, чтобы прогулка на берегу водоема действительно была для нее приятной.
В разные годы на пляжи приводили не только собак и кошек, но и многих других животных от кроликов и лошадей до экзотических удавов и аллигаторов. Всем этим животным не место на общественном пляже.
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