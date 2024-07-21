На общественный пляж с домашними животными нельзя. А куда можно? Рассказываем

Безопасность, гигиена, аллергии

Пребывание домашних животных на общественных пляжах регулирует местное самоуправление.

Запрет на животных на пляже обычно связан с безопасностью всех отдыхающих и гигиеной. Собака или другое домашнее животное может быть дрессированным, но все же это животное и его поведение непредсказуемо. Кроме того, не все владельцы домашних животных убирают экскременты за своими питомцами, к тому же у посетителей пляжа может быть аллергия на животных.

Обычно часть побережья специально отводится для купания с домашними любимцами. В Какумяэ такое место находится на оконечности полуострова, за пределами пляжа. На Эмайыги животных можно приводить на территорию за пределами официального пляжа. Берег в большинстве мест пологий, поэтому купаться с собакой безопасно. В Пярну с собакой можно находиться на территории от зоны для серфингистов в сторону района Май, а также от женского пляжа до пирса. Неподалеку от пляжа Вереви есть место для купания Пайсъярве, которое идеально подходит для собак и других животных.

За информацией о том, где разрешено находиться с домашним животным, можно обратиться и к береговой охране.

Правила нарушаются часто

По словам сотрудников береговой охраны, люди довольно часто приходят на пляж с животными, причем вне зависимости от погоды. „Посетителей с животными приходится призывать к порядку не менее двух-трех раз в день, а в теплые дни – намного чаще“, – сообщил Мати Мансберг, работающий в береговой охране G4S на Эмайыги.

„В этом сезоне правила чаще нарушают скорее разные люди, а в прошлом году было довольно много тех, кто чуть ли не каждый день невозмутимо шел на пляж с животным мимо штаба береговой охраны“, – отметил Хуго Похлак из береговой охраны пляжа Какумяэ.