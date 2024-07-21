На 706 тысяч евро эстонцы купили товаров по продуктовым картам во втором квартале. Больше всего - в Ида-Вирумаа

По продуктовым картам было совершено 47 059 покупок на общую сумму 706 000 евро. В течение квартала был использован 91% продуктовых карт, выданных нуждающимся, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.

Статистика использования продуктовых карт показывает, что в среднем по одной такой карте совершалось 3,5 покупки, и на одну покупку тратилось 15,1 евро. Больше всего продовольственными картами пользовались жители Ида-Вирумаа: на первом месте оказался магазин Rimi в Кохтла-Ярве, на втором – Нарва, за ней следует столичный район Пыхья-Таллинн.

Государство перечисляет на продуктовую карту 30 евро раз в квартал на каждого получателя. Помимо продуктовых карт, с 2019 года нуждающимся выдается и безвозмездная продовольственная помощь, которая собирается и распределяется Продуктовыми банками на регулярной основе в течение всего года.

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