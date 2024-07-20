Экономика
20.07.2024, 21:10

Порошки от похмелья и тесты на беременность: имущество обанкротившейся Meravita выставлено на аукцион

 
Medical Pharmacy Groupi B-aktsiate avalike emissiooni tutvustus 2017. aastal.
Medical Pharmacy Groupi B-aktsiate avalike emissiooni tutvustus 2017. aastal.
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

Имущество обанкротившегося производителя витаминов Meravita, также известного как Medical Pharmacy Group, выставлено на аукцион, пишет dv.ee.

На сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих указано, что начальная цена имущества Meravita составляет 400 000 евро, а аукцион состоится в начале августа. Из прикрепленных к лоту фотографий видно, что покупатель получит офисную мебель, устройства для упаковки витаминов, а также уже упакованные пищевые добавки. В начальную цену в 400 000 евро входят также целая полка с тестами на беременность и другие мелкие предметы.

В мае Äripäev писал, что Тартуский уездный суд объявил банкротом производителя витаминов Medical Pharmacy Group, также известного как Meravita, который был связан со скандальной организацией Investoriteliit. Ранее компания Meravita проходила санацию, но она не увенчалась успехом.

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