Порошки от похмелья и тесты на беременность: имущество обанкротившейся Meravita выставлено на аукцион

На сайте Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих указано, что начальная цена имущества Meravita составляет 400 000 евро, а аукцион состоится в начале августа. Из прикрепленных к лоту фотографий видно, что покупатель получит офисную мебель, устройства для упаковки витаминов, а также уже упакованные пищевые добавки. В начальную цену в 400 000 евро входят также целая полка с тестами на беременность и другие мелкие предметы.