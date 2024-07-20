Новая министр юстиции: новые налоги – это как страховой платеж. Чтобы не случилось как в Буче(3)
Лийза-Ли Пакоста займет в новом правительстве должность министра юстиции и цифрового развития. „Деловые Ведомости“ спросили у Пакосты, что она планирует делать на этом посту и почему выбрала именно эту должность.
„В первую очередь, я планирую ввести себя в курс того, что в министерстве делалось до этого и что будет дальше. Моя главная цель – стоять за свободу, т.е. следить за тем, чтобы государство не слишком сильно лезло в жизнь людей. Я и в прошлом много боролась с бюрократией, поэтому намерена изо всех сил делать это и сейчас“, - прокомментировала Пакоста.
Она также прокомментировала планируемое повышение налога с оборота и подоходного налога: „Они помогут избежать ситуации, когда враг захватит всю нашу территорию, и предприятия перестанут существовать. Так что, рассматривайте эти меры как страховую премию. Мы делаем небольшой страховой взнос, чтобы в будущем избежать гораздо-гораздо большего ущерба. Вроде того, что мы видели в Буче“.