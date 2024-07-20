Новая министр юстиции: новые налоги – это как страховой платеж. Чтобы не случилось как в Буче

„В первую очередь, я планирую ввести себя в курс того, что в министерстве делалось до этого и что будет дальше. Моя главная цель – стоять за свободу, т.е. следить за тем, чтобы государство не слишком сильно лезло в жизнь людей. Я и в прошлом много боролась с бюрократией, поэтому намерена изо всех сил делать это и сейчас“, - прокомментировала Пакоста.