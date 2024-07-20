Осиновский: гарантировать полную укомплектованность школ учителями к 1 сентября невозможно

Выступая в пятницу в эфире радиостанции Vikerraadio, Осиновский напомнил, что с сентября требование владеть эстонским языком на уровне C1 распространяется только на учителей первых и четвертых классов русских школ, которые с этого учебного года полностью переходят на преподавание на эстонском языке. В этом сегменте столичные школы справятся с переходом. „В школах все еще не хватает примерно 15 учителей в первых классах и 25 учителей в четвертых классах, но школы сказали, что такая арифметика им по силам, и они с этим справятся“, - сказал Осиновский.

Более сложная ситуация с учителями других классов русскоязычных школ, обучение в которых до завершения реформы будет продолжаться на русском языке, поскольку с сентября вступает в силу требование, что такие учителя обязаны владеть эстонским языком на уровне не ниже B2. „Здесь действительно есть 350 таких учителей, с которыми Таллинн должен расторгнуть трудовой договор с 1 августа. Несомненно, это проблема для Таллинна“, - сказал Осиновский.

Решение правительства предоставить на один год исключение учителям, владеющим эстонским на уровне B1, наполовину упрощает ситуацию для Таллинна в наступающем учебном году. „В отношении остальных [учителей] мы должны будем найти совместно со школами другие решения“, - сказал мэр Таллинна.

Осиновский отметил, что в Таллинне 55 муниципальных школ, из которых 20 являются русскоязычными, и у горуправы на данный момент нет детальной картины кадровой ситуации по каждой школе. В долгосрочной перспективе проблему поможет решить дополнительный наем учителей и изучение эстонского уже работающими учителями: если два года назад на курсы эстонского ходили менее 200 учителей, то сейчас - более 700.

Однако в ближайшей перспективе у горуправы нет уверенности, что все школы удастся укомплектовать необходимым числом учителей. „Нет, я не могу это гарантировать, но мы несомненно будем прилагать усилия для этого“, - сказал Осиновский.