ОБЗОР | Государство закроет бюджетную дыру налогами. Сокращения — лишь незначительная часть уравнения

Партия реформ, соцдемы и Ээсти 200 в своем новом коалиционном договоре взяли на себя обязательство привести бюджет Эстонии в соответствие с европейскими финансовыми правилами. Таким образом, в новом коалиционном соглашении поставлена ​​цель приблизить государственный бюджет следующего года к сбалансированности в размере около 1,1 млрд евро. Конечно, огромная сумма не будет собрана в одно мгновение, но для ее достижения будут предприняты масштабные налоговые изменения и сокращения.

Самое важное решение по налоговой политике в бюджете следующего года касается налогового горба. Если раньше ликвидировать горб планировалось в начале 2025 года, то новая правящая коалиция решила отложить дорогостоящее предвыборное обещание Партии реформ на 2026 год. Однако от плана повышения подоходного налога, который ранее был представлен вместе с горбом, не отказались, поэтому в начале следующего года подоходный налог как для физических, так и для юридических лиц вырастет до 22 процентов. Для будущего госбюджета такая задержка автоматически означает выигрыш примерно в полмиллиарда евро.