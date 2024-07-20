20.07.2024, 18:10
ОБЗОР | Государство закроет бюджетную дыру налогами. Сокращения — лишь незначительная часть уравнения
ФОТО: | Delfi Meedia
Новое правительство повысит как подоходный налог, так и налог с оборота, но отложит ликвидацию „налогового горба“.
Партия реформ, соцдемы и Ээсти 200 в своем новом коалиционном договоре взяли на себя обязательство привести бюджет Эстонии в соответствие с европейскими финансовыми правилами. Таким образом, в новом коалиционном соглашении поставлена цель приблизить государственный бюджет следующего года к сбалансированности в размере около 1,1 млрд евро. Конечно, огромная сумма не будет собрана в одно мгновение, но для ее достижения будут предприняты масштабные налоговые изменения и сокращения.
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