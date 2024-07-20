Экономика
20.07.2024, 14:45

Сборщик черники в Финляндии: в лучшие дни я зарабатываю по 1000 евро

 
ФОТО: alari tammsalu

Цены на чернику в Финляндии резко выросли из-за нехватки сборщиков, поэтому самые активные сборщики ягод могут заработать за день почти 1000 евро без уплаты налогов, пишет Ilta-Sanomat.

Этим летом и осенью в финских лесах ожидается рекордно низкое количество трудовых мигрантов. В этот вторник Миграционная служба Финляндии объявила, что на этот сезон сборщикам ягод было выдано всего 900 разрешений на проживание. Всего несколько лет назад эта цифра составляла 4000.

Поскольку сборщиков стало меньше, чем обычно, цены на лесную продукцию также выросли. В окрестностях Хельсинки ящик черники весом в пять килограммов стоит до 60 евро. В других частях Финляндии коробка того же размера стоит примерно на 10 евро дешевле, сообщает Ilta-Sanomat. Если вы продаете чернику в меньших количествах, то можете получить 10-12 евро за килограмм.

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