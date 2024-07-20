20.07.2024, 14:45
Сборщик черники в Финляндии: в лучшие дни я зарабатываю по 1000 евро
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Цены на чернику в Финляндии резко выросли из-за нехватки сборщиков, поэтому самые активные сборщики ягод могут заработать за день почти 1000 евро без уплаты налогов, пишет Ilta-Sanomat.
Этим летом и осенью в финских лесах ожидается рекордно низкое количество трудовых мигрантов. В этот вторник Миграционная служба Финляндии объявила, что на этот сезон сборщикам ягод было выдано всего 900 разрешений на проживание. Всего несколько лет назад эта цифра составляла 4000.
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