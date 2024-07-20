ФОТО | Эстонские гребцы отправились на Олимпиаду в Париж

Эстонская мужская четверка парная (Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Йоханн Поолак, Михаил Куштейн, Уку Сийм Тиммуск (резерв)) предстоит выступить во второй день соревнований 27 июля, когда в Вайр-сюр-Марне, в 45 км от Парижа, состоится предварительный заезд.

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