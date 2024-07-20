Новости Эстонии
20.07.2024, 19:55

ГРАФИКА | Министерства организуют летние мероприятия на десятки тысяч евро

 
Суперминистерство
Суперминистерство
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Министерство образования и науки и Министерство внутренних дел в этом году не будут организовывать летние дни для своих сотрудников. Министерство иностранных дел и Министерство обороны проведут дорогие вечеринки.

„Я знаю, что есть министерства и учреждения, которые организуют вечеринки под видом летних дней. Я знаю, что есть и те, кто проводит очень содержательные летние дни - люди работают по несколько часов в выходные“, — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, добавив, что с учетом запланированных сокращений организовывать летние дни в будущем, вероятно, будет гораздо сложнее, чем раньше.

Министерства тратят от 12 000 до 25 000 евро на летние мероприятия для сотрудников. Участники летних дней большинства министерств должны внести 10-20 евро. Мероприятия проводятся в основном в августе в разных частях Эстонии.

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