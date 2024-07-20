ГРАФИКА | Министерства организуют летние мероприятия на десятки тысяч евро

„Я знаю, что есть министерства и учреждения, которые организуют вечеринки под видом летних дней. Я знаю, что есть и те, кто проводит очень содержательные летние дни - люди работают по несколько часов в выходные“, — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, добавив, что с учетом запланированных сокращений организовывать летние дни в будущем, вероятно, будет гораздо сложнее, чем раньше.