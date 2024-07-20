Экономика
20.07.2024, 13:42

Глава хлебопекарного бизнеса: цены на продукты питания вырастут. Те, кто уже попал в трудную ситуацию, снова пострадают

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ФОТО: Mantinga/Erakogu

„Повышение НДС сразу же сопровождается ростом цен на продукты питания. Мы снова получим более высокую инфляцию, и у людей останется на руках меньше денег“, - комментирует повышение налога руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti Райн Палмисте.

Повышение налогов допустимо, если оно не ударяет по наиболее пострадавшим, считает Палмисте. Однако повышение налога с оборота на продукты питания до 24% ударит по самым бедным, считает он. „На данный момент трудно понять, что мешает государству создать налог на оборону и почему оно идет по пути повышения подоходного налога и налога с оборота“, - говорит руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti.

Раз уж был выбран такой путь, то последствия налоговых изменений должны были бы смягчиться за счет исключений, считает руководитель Mantinga. „Всем приходится покупать продукты питания. В случае с налогом с оборота следовало бы провести дифференциацию для продуктов питания. В большинстве стран-членов ЕС ставки налога с оборота на продукты питания ниже. В Польше она равна нулю“, - приводит пример Палмисте.

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