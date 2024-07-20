20.07.2024, 13:42
Глава хлебопекарного бизнеса: цены на продукты питания вырастут. Те, кто уже попал в трудную ситуацию, снова пострадают(1)
ФОТО: Mantinga/Erakogu
„Повышение НДС сразу же сопровождается ростом цен на продукты питания. Мы снова получим более высокую инфляцию, и у людей останется на руках меньше денег“, - комментирует повышение налога руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti Райн Палмисте.
Повышение налогов допустимо, если оно не ударяет по наиболее пострадавшим, считает Палмисте. Однако повышение налога с оборота на продукты питания до 24% ударит по самым бедным, считает он. „На данный момент трудно понять, что мешает государству создать налог на оборону и почему оно идет по пути повышения подоходного налога и налога с оборота“, - говорит руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti.
Уже заказано?