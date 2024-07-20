СРАВНЕНИЕ ЦЕН | 100 евро за килограмм. Какие сезонные овощи и фрукты предлагают таллиннские рынки и по каким ценам?

На „сладкое“ можно купить очень красивую клубнику из Тартумаа – 9,90 евро/кг, и продавцы говорят, что клубника отходит, и ждать заметного снижения цены не приходится; смородину из южной Эстонии – красную, белую, черную и крыжовник, груши эстонские. Испанские нектарины и абрикосы, персики, синие венгерские сливы, польская черешня. Уже появилась и морошка из Тартумаа – 25 евро.

Рядом с эстонскими овощами расположились и „иностранцы“: фасоль из Латвии, горошек из Литвы, репчатый лук из Узбекистана, кабачки и цуккини из Польши, польская кукуруза.

Молодая эстонская картошка сорта „солист“ – по 2,90–3,90 евро за кг. А разве можно, купив молодую картошку, уйти с рынка без пучка душистой зелени? Укропчик, петрушка, кинза – по 15 евро/кг, зеленый лучок – 3,90. Представляете, как это будет смотреться на тарелке? Красота! А к картошке – лисички из Сетумаа, по 17,90!..

Вообще, пока гуляешь между прилавками, в голову лезут именно кулинарные мысли: не сварить ли овощной суп? Не приготовить ли рагу? Уж очень аппетитны овощи, по которым все успели соскучиться за долгую зиму: сладкий горошек из Пыльвамаа, репка и свекла, а также кабачки, ранняя капуста – цветная и брокколи, белокочанная, кольраби. Эстонская ранняя морковка с трогательными зелеными „хвостиками“ – 7,90, без „хвостиков“ – 6,90. Эстонские томаты Vilja – 7,90. Свежий чеснок – 10 евро.

Эстонские свежие огурчики – разных сортов и разных размеров: особенно умилительны крохотульки размером с палец, заранее расфасованные по пакетам – сразу в засолку или в маринад, кому что больше нравится. Тут же найдется и букет пряностей для засолки – листья черной смородины, зонтики укропа, листья хрена – 3,90 евро. Из зеленцов покрупнее можно приготовить отличный салат или, например, „лодочку с творогом Kodujuust“ из детской поваренной книги.

Ныммеский рынок встречает, как и всегда, благообразием: аккуратные прилавки, фонтан и цветы, уютные домики, чинная публика, приветливые продавцы – все вместе напоминает декорации к хорошему старому фильму о провинциальной жизни. Торговля идет бойко, народу много. Итак, что же предлагают жителям столицы радушные торговцы?

Июль – макушка лета – месяц, когда на рынках появляются сначала заморские, а затем и свои, местные, овощи и фрукты. Сколько же денег сегодня стоит прихватить с собой, отправляясь за сезонными деликатесами?..

Огромные марокканские арбузы по 2,90 – слишком массивны, поэтому их чаще продают разрезанными на четвертинки, и то – четвертинка порой тянет на 5 кило. Покупка арбуза – всегда лотерея, но покупатели говорят – эти арбузы действительно спелые и вкусные, „можно вернуться уже и за половинкой“.

Помимо свежих фруктов и овощей можно купить и домашнюю консервацию этого сезона – сок из рабарбара, клубничное варенье – по 4 евро за баночку. Также можно купить букет ромашек и колокольчиков за 2–3 евро или букет васильков – за 5, цветов на Ныммеском рынке, как обычно, очень много.

У Балтийского вокзала

На рынке у Балтийского вокзала в глаза бросается экзотика. Какие только страны тут не встретишь! Индия, США, Гондурас, Перу, Марокко!.. Много продукции из Испании и Польши.

Впрочем, и местный товар представлен достаточно широко.

Тут и сахарный горошек и клубника из Пыльвамаа, ранняя картошка из Вырумаа и из Пярнумаа. Огурчики – из Пярнумаа и из Пыльтсамаа (эти дороже). Хрустящая ранняя репа из Пыльвамаа и долгожданные лисички из южной Эстонии. Ранний чеснок, редиска, зеленый лук из Харьюмаа. Цены эстонских помидоров практически те же, что и у польских томатов. Эстонская свекла с „хвостиками“ ботвы – 3 евро/штука (вспомнилось, что в прошлом году такая же свекла стоила „всего-то“ 2 евро за штуку).

Эстонский листовой салат разных сортов, а также свежая капуста, брокколи и кольраби так и просятся в корзинку хозяйки – можно приготовить интересные блюда в зеленой гамме.

Привлекает все заграничное? Пожалуйста. Светлый виноград без косточек из Индии. Дыни из Гондураса. Арбузы итальянские и марокканские. Папайя и манго из Перу. Золотистый киви из Новой Зеландии и из Италии. Абрикосы молдавские и испанские, из Испании также синие сливы, персики, нектарины. Шампиньоны и красный репчатый лук из Латвии, лук репчатый из Узбекистана, батат из Америки, репа из Литвы. Сладкая кукуруза и белая паприка из Польши, белая садовая фасоль из Польши, зеленая из Латвии.