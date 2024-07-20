СРАВНЕНИЕ ЦЕН | 100 евро за килограмм. Какие сезонные овощи и фрукты предлагают таллиннские рынки и по каким ценам?
Поход на рынок июльским днем – это не просто шопинг, это море эмоций. Причем эмоций самых разных. Обилие сезонных овощей и фруктов вызывает желание немедленно купить их и приготовить любимые блюда. Однако цены на любимые дары садов, ферм и лесов могут неприятно удивить, рассказывает „МК-Эстония“.
Июль – макушка лета – месяц, когда на рынках появляются сначала заморские, а затем и свои, местные, овощи и фрукты. Сколько же денег сегодня стоит прихватить с собой, отправляясь за сезонными деликатесами?..
На рынке Нымме
Ныммеский рынок встречает, как и всегда, благообразием: аккуратные прилавки, фонтан и цветы, уютные домики, чинная публика, приветливые продавцы – все вместе напоминает декорации к хорошему старому фильму о провинциальной жизни. Торговля идет бойко, народу много. Итак, что же предлагают жителям столицы радушные торговцы?
Эстонские свежие огурчики – разных сортов и разных размеров: особенно умилительны крохотульки размером с палец, заранее расфасованные по пакетам – сразу в засолку или в маринад, кому что больше нравится. Тут же найдется и букет пряностей для засолки – листья черной смородины, зонтики укропа, листья хрена – 3,90 евро. Из зеленцов покрупнее можно приготовить отличный салат или, например, „лодочку с творогом Kodujuust“ из детской поваренной книги.
Вообще, пока гуляешь между прилавками, в голову лезут именно кулинарные мысли: не сварить ли овощной суп? Не приготовить ли рагу? Уж очень аппетитны овощи, по которым все успели соскучиться за долгую зиму: сладкий горошек из Пыльвамаа, репка и свекла, а также кабачки, ранняя капуста – цветная и брокколи, белокочанная, кольраби. Эстонская ранняя морковка с трогательными зелеными „хвостиками“ – 7,90, без „хвостиков“ – 6,90. Эстонские томаты Vilja – 7,90. Свежий чеснок – 10 евро.
Молодая эстонская картошка сорта „солист“ – по 2,90–3,90 евро за кг. А разве можно, купив молодую картошку, уйти с рынка без пучка душистой зелени? Укропчик, петрушка, кинза – по 15 евро/кг, зеленый лучок – 3,90. Представляете, как это будет смотреться на тарелке? Красота! А к картошке – лисички из Сетумаа, по 17,90!..
Рядом с эстонскими овощами расположились и „иностранцы“: фасоль из Латвии, горошек из Литвы, репчатый лук из Узбекистана, кабачки и цуккини из Польши, польская кукуруза.
На „сладкое“ можно купить очень красивую клубнику из Тартумаа – 9,90 евро/кг, и продавцы говорят, что клубника отходит, и ждать заметного снижения цены не приходится; смородину из южной Эстонии – красную, белую, черную и крыжовник, груши эстонские. Испанские нектарины и абрикосы, персики, синие венгерские сливы, польская черешня. Уже появилась и морошка из Тартумаа – 25 евро.
Огромные марокканские арбузы по 2,90 – слишком массивны, поэтому их чаще продают разрезанными на четвертинки, и то – четвертинка порой тянет на 5 кило. Покупка арбуза – всегда лотерея, но покупатели говорят – эти арбузы действительно спелые и вкусные, „можно вернуться уже и за половинкой“.
Помимо свежих фруктов и овощей можно купить и домашнюю консервацию этого сезона – сок из рабарбара, клубничное варенье – по 4 евро за баночку. Также можно купить букет ромашек и колокольчиков за 2–3 евро или букет васильков – за 5, цветов на Ныммеском рынке, как обычно, очень много.
У Балтийского вокзала
На рынке у Балтийского вокзала в глаза бросается экзотика. Какие только страны тут не встретишь! Индия, США, Гондурас, Перу, Марокко!.. Много продукции из Испании и Польши.
Впрочем, и местный товар представлен достаточно широко.
Тут и сахарный горошек и клубника из Пыльвамаа, ранняя картошка из Вырумаа и из Пярнумаа. Огурчики – из Пярнумаа и из Пыльтсамаа (эти дороже). Хрустящая ранняя репа из Пыльвамаа и долгожданные лисички из южной Эстонии. Ранний чеснок, редиска, зеленый лук из Харьюмаа. Цены эстонских помидоров практически те же, что и у польских томатов. Эстонская свекла с „хвостиками“ ботвы – 3 евро/штука (вспомнилось, что в прошлом году такая же свекла стоила „всего-то“ 2 евро за штуку).
Эстонский листовой салат разных сортов, а также свежая капуста, брокколи и кольраби так и просятся в корзинку хозяйки – можно приготовить интересные блюда в зеленой гамме.
Привлекает все заграничное? Пожалуйста. Светлый виноград без косточек из Индии. Дыни из Гондураса. Арбузы итальянские и марокканские. Папайя и манго из Перу. Золотистый киви из Новой Зеландии и из Италии. Абрикосы молдавские и испанские, из Испании также синие сливы, персики, нектарины. Шампиньоны и красный репчатый лук из Латвии, лук репчатый из Узбекистана, батат из Америки, репа из Литвы. Сладкая кукуруза и белая паприка из Польши, белая садовая фасоль из Польши, зеленая из Латвии.
Ягод, наверное, больше всего из Польши: невероятно аппетитно смотрится микс разных ягод по цене 13,90 евро/кг.
Некоторые виды овощей представляют как зарубежных, так и отечественных производителей. Цены, к сожалению, чаще играют в пользу иностранцев. Ранняя свекла по 3 евро – из Польши, 3,90 – из Эстонии. Эстонская морковь – 3,90, литовская – 3,50, из Португалии – 2,98 евро. Испанская молодая картошка – 2,50, эстонская (сорта „солист“) 2,98 – есть покрупнее, есть совсем маленькая деликатесная. Польский свежий огурчик 3,80, из Пярнумаа – 3,90 евро…
Помидоры в основном польские, и налицо большое разнообразие сортов – и красные, и желтые, и оранжевые в полосочку, томаты-черри, томаты сливовые. Цены – от 4,90 до 8 евро, при этом стоимость эстонских помидоров – практически такая же.
Восхитительные маленькие – чуть длиннее пальца – кабачки вызывают желание немедленно их купить, однако цену в 7,80 евро/кг трудно назвать дружелюбной. Кабачки побольше стоят уже „по-божески“ – 5,50.
На Центральном рынке
Центральный рынок не отстает от двух предыдущих. Здесь также разбегаются глаза: кажется, можно купить абсолютно все дары лета, от вездесущей клубники до банных веников. Только здесь, на Центральном рынке, мы встретили эстонскую лесную землянику. Ценников нет ни у одного из продавцов (очевидно, чтобы не отпугивать покупателей сразу), о цене надо спрашивать. Что и говорить, горстка этой ягоды может остановить на ходу самого торопливого человека, такой у нее сильный и пленительный аромат.
Вот и одна из почтенных посетительниц рынка решила поинтересоваться ценой.
– Сколько стоит стаканчик?
Молодой продавец не сразу называет цену, он смущен и смотрит в сторону.
– 10 евро 100 граммов.
– 10 евро за 100 граммов?! Приятного аппетита! – возмущенно говорит женщина и уходит прочь.
Ну еще бы не возмутиться. 100 евро за килограмм – это значит, что в Эстонии на минимальную зарплату человек может купить всего 8 килограммов земляники. К слову, в тематических группах социальных сетей сборщики земляники также выставляют свои объявления о продаже лесных ягод. И в сезоне 2024 года цена литра земляники там не превышает 25 евро (литр лесной земляники равен приблизительно 400 г)…
Соблазнительно похрустывает сладкий горошек из Пыльвамаа. Огурцы на рынке представлены разных сортов и по разным ценам, однако литовские по 1,90 выглядят не такими свежими, как огурчики из Пыльтсамаа по 4,50 или из Пыльвамаа по 3,50.
Ягоды и фрукты на любой вкус: малина, абрикосы, садовая черника, арбузы, турецкая и молдавская черешня, венгерская вишня. Тут и эстонская клубника сорта „соната“, и черная смородина из Литвы и из Венгрии. Лесная черника из Литвы, абрикосы – испанские и молдавские (почти вполовину дешевле), арбузы из Марокко.
Цена лисичек из Южной Эстонии – от 14,90 до 15,80 евро/кг, конечно, немного ниже, чем на других рынках, но все же еще слишком высока. Ажиотажа нет, и грибы грустно вянут на прилавках.
Зато к овощам то и дело тянутся руки покупателей. Помидоры на веточке, ананасный томат, малиновый помидор – это продукция Польши. Острый перец, сладкая кукуруза – гости из Венгрии. Кабачки – из Турции (2,90 евро), гранаты из Перу – все флаги мира в кухни к нам!
Рядом – свежая капуста из Пярнумаа, свекла с пучком ботвы по 2,50, зеленый лук, эстонские кабачки (по 3,80 – эх, ну как тут не купить турецкие, выросшие под жарким солнцем и на целый евро дешевле?). Молодая картошка сортов „пароле“, „лаура“, „солист“ (мелкие картошинки можно купить относительно дешево – по 2,50). Чеснок – эстонский по 10, польский по 8 евро.
А банные веники, действительно, тут тоже есть. Березовые, дубовые, смешанные – 5 евро штука.
Близок локоть, а не укусишь
Что ни говори, а цены на рынках кусаются. И не только – на землянику. Мало кто может позволить себе просто прийти на рынок и набить сумку или корзинку всем, что приглянулось, поэтому люди выбор все чаще делают в пользу сетевых супермаркетов, которые могут предложить более дружелюбные цены. А жаль.
Жаль, что овощи и фрукты, выросшие на эстонской земле, не способны конкурировать с привезенным издалека более дешевым, а зачастую и более вкусным товаром. Жаль, что зарплаты и пенсии жителей Эстонии все чаще вынуждают людей экономить на еде. Жаль, что фильм о счастливой жизни в уютном провинциальном городке, декорации к которому напоминает рынок Нымме в солнечные дни, – не про нас.
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