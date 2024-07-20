Кая Каллас: Боже мой, на что я согласилась!(47)
Подводя черту под своей работой в должности премьер-министра, Кая Каллас не оставляет никаких рекомендаций для будущего главы правительства Кристена Михала. „Его наставником является Андрус Ансип, думаю, что ко мне за советом он не обратится“, – приводит ее слова dv.ee.
В своем последнем интервью в должности премьер-министра Кая Каллас призналась, что до последнего не верила, что ее выдвинут кандидатом на пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам. „Я подумала: „Боже мой, на что я согласилась!“ Столько неопределенности и тревог“, – сказала она.
Готова ли она, если что, снова стать премьер-министром? „Мой опыт подсказывает, что не стоит возвращаться туда, где уже была. Но что-то определенного в отношении будущего я утверждать не берусь. Я ведь не могла предвидеть того, что поеду в Европу“, - ответила Каллас.