Кая Каллас: Боже мой, на что я согласилась!

В своем последнем интервью в должности премьер-министра Кая Каллас призналась, что до последнего не верила, что ее выдвинут кандидатом на пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам. „Я подумала: „Боже мой, на что я согласилась!“ Столько неопределенности и тревог“, – сказала она.

Готова ли она, если что, снова стать премьер-министром? „Мой опыт подсказывает, что не стоит возвращаться туда, где уже была. Но что-то определенного в отношении будущего я утверждать не берусь. Я ведь не могла предвидеть того, что поеду в Европу“, - ответила Каллас.