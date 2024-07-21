Теперь люди с диагнозом кистозный фиброз смогут получить жизненно важное лекарство бесплатно

„Я очень довольна результатом. Лучше и быть не могло. Теперь все больные кистозным фиброзом получат лекарство. Суперрезультат!“ – радуется Маарья.

И это действительно великолепное и беспрецедентное достижение.

Жизнь проходила в больнице

Львиную долю своей жизни Маарья провела в больничных стенах. Лекарство, которое помогает ей жить, работать и вести свой быт, стоит огромных денег – 17 500 евро ежемесячно. Маарья сама заработать такую сумму бы не смогла.

Кистозный фиброз (или муковисцидоз) – наследственное заболевание, которому характерно поражение экзокринных желез и жизненно важных органов. В случае Маарьи это – в основном поражение легких. Болезнь опасная, и она значительно сокращает жизнь человека. В зависимости от тяжести случая больным прогнозируют около 40–50 лет жизни. В Эстонии такой диагноз – у нескольких десятков человек, включая детей.

Маарья живет с муковисцидозом с рождения. Врачи диагностировали его, когда ей было восемь месяцев. По словам девушки, в детстве болезнь еще не так сильно влияла на ее жизнь, но уже тогда приходилось по 3–4 раза в год лежать в больнице с воспалением легких.

Со временем ситуация обострилась. Маарье стало тяжелее дышать, кашель проявлялся сильнее. В больницу приходилось ложиться все чаще, чтобы получать дополнительный кислород, обезболивающее и антибиотики.

Когда мы впервые встретились с ней в 2022 году, девушка рассказывала, что проводит в больнице по 2–3 недели в месяц. И только одну, максимум – две недели может быть дома.

И даже после выхода из больницы дышать ей было тяжело, воздух поступал в легкие, словно через соломинку.

Жить полноценной жизнью и дышать полной грудью Маарье с недавних пор помогает лекарство Kaftrio. Когда девушка его принимает, то исчезают все тяжелые симптомы и Маарья даже может заниматься спортом. Но как только лекарство заканчивается, уходят и жизненные силы.