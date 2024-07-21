В каждом втором доме попечения – проблемы с качеством ухода

„В первом полугодии мы решили проверить дома по уходу в шести местных самоуправлениях: Саку, Пыльтсамаа, Хийумаа, Винни, Ляэне-Нигула и Йыгева. Они были выбраны для проверки первыми, так как там установили самые высокие и самые низкие предельные ставки оплаты услуги домов по уходу. Теперь каждое местное самоуправление должно обосновать установленную ими предельную ставку на услуги домов по уходу, находящихся на его территории. Также все расходы на персонал (практика, зарплаты, дополнительное обучение, рабочая одежда и т. д.) должны находиться в открытом доступе“, – говорит ведущий специалист отдела надзора SKA Кристель Валлсалу.

Предельная ставка не должна покрывать расходы на услугу во всех попечительских домах, но обязана помочь обеспечить клиентам возможность выбора хотя бы из нескольких учреждений, чтобы при этом не возникло необходимости доплачивать за получение услуги.

Например, Таллинн при установлении предельной ставки оплаты услуги по уходу принял за основу действующий уровень цен в домах попечения в столице и ближайших волостях. Были учтены более высокий и более низкий уровень цен на услуги по уходу в двух третьих попечительских домов в Таллинне и Харьюмаа (687 и 780 евро соответственно), среднее от них составило 734 евро.

Согласно вступившей в силу 1 июля 2023 года реформе о социальном попечении, местное самоуправление (KOV) оплачивает расходы на услугу по уходу для всех ее получателей. При этом KOV может установить предельную ставку оплаты услуг по уходу, что обеспечивает доступность услуги для нуждающихся в помощи и возможность выбора дома по уходу.

Результаты надзора SKA по итогам 2023 года показывают, что более половины проверенных домов по уходу не соблюдали положение постановления министра социальной защиты, согласно которым поставщик услуг должен обеспечивать конфиденциальность клиента, учитывать волю получателя услуги и открыто публиковать цену за услугу. Были проблемы и со вторым требованием постановления, согласно которому подопечного дома по уходу должны мыть не реже одного раза в неделю. Нарушения были зафиксированы в пяти проверенных домах попечения.

После вступления в силу реформы попечения 1 июля 2023 года SKA провел 11 проверок – семь государственных и четыре административных. Государственную проверку провели в домах по уходу Samaaria Eesti Misjon, Marta Kodu, Tabasalu Pihlakodus, Hiiu Hooldekeskus Tohvri, Lustivere Hooldekodus, Põltsamaa Tervi и Jõgeva Sotsialkeskus Elukaar. Административная проверка прошла в домах попечения Ору, Ристи, Таммику и Ульви. Больше всего нарушений (12) было выявлено в таллиннском доме по уходу Marta Kodu. В то же время у большинства поставщиков услуг (90%) был нарушен пункт положения, согласно которому план ухода за клиентом должен быть составлен в течение 30 дней с момента его прибытия в дом по уходу. Также у 70% поставщиков услуг были выявлены недостатки в соблюдении пункта, согласно которому план по уходу пересматривают и при необходимости корректируют не реже одного раза в полгода.

„Второй важный аспект, которого касалась проверка надзора – это насколько щепетильно и правильно составляется план по уходу, – объясняет Валлсалу. – Также проверяли, насколько дома по уходу учитывают пожелания и самого клиента. Это значит, что в свободное время человек не должен в одиночестве сидеть в своей комнате и смотреть телевизор – ему должно быть комфортно находиться в доме попечения не только физически, но и ментально. Мы проверяли и то, как часто человек гуляет на свежем воздухе. И, что важно, все эти перечисленные компоненты должны быть указаны на страничке учреждения“.

Каждый работник должен быть зарегистрирован в Коммерческом регистре и иметь разрешение на работу. SKA проверял, насколько подготовлен человек к такой работе, имеет ли соответствующую квалификацию и т. д. Одним словом, насколько тщательно KOV отбирает людей для такой сложной работы.

„Проверяем, как, собственно, в KOV организован весь этот процесс и почему установлена та или иная предельная ставка, соответствует ли она реальным затратам, – говорит Валлсалу. – Проверили и всех сотрудников“.

По ее словам, когда человек поступает в тот или иной дом попечения, необходимо в первую очередь оценить его потребность в помощи. Возможно, он сможет справиться и дома, но с поддержкой опорных лиц.

Один поставщик услуг, Samaaria Eesti Misjon, в ходе процедуры надзора устранил выявленное в ходе проверки нарушение. Остальные поставщики услуг будут проверены и в 2024 году.

Всего же в течение 2023 года представители SKA проинспектировали 28 домов по уходу в 30 населенных пунктах, что составляет 18% всех учреждений, предоставляющих услуги общего ухода. По результатам проверок составлено 28 актов. Всего выявлено 131 нарушение. Больше всего нарушений (8) было выявлено в Värska Südamekodu. Было сделано предписание, однако поставщик услуг смог устранить нарушения в ходе процедуры надзора.

Наиболее частым нарушением было несоблюдение п. 2 § 30 Коммерческого кодекса Эстонии. То есть SKA не был своевременно проинформирован о взятии на работу или, наоборот, увольнении работника по уходу. Нарушение допустили 15, или 88%, всех предоставляющих услугу по уходу учреждений. Также было много нарушений, когда поставщик услуг не составил план ухода совместно с лицом, за которым осуществляется уход, в течение 30 дней с начала оказания услуги. Нарушение произошло в восьми проверенных учреждениях, или в 47%. В 7 проверенных домах по уходу, или в 41%, была выявлена работа персонала без руководства квалифицированного работника по уходу, что свидетельствует о трудностях подбора персонала.

Были и нарушения постановления министра – всего их обнаружили в 18 случаях.

„Большая часть из них касалась нарушений приватности человека, когда, скажем, в комнате проживает несколько человек, а нижнее белье, например, меняют при всех. Были нарушения, которые затрагивали гигиену клиентов, когда человека мыли реже, чем один раз в неделю: один раз в десять дней или даже один раз в две недели. Также в двух домах попечения был нарушен пункт об открытости ценообразования компонентов предоставляемых услуг“, – говорит специалист.

Она напоминает, что на сайте SKA есть калькулятор, с помощью которого можно правильно подсчитать расходы для домов попечения, и советует им пользоваться.