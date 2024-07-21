В каждом втором доме попечения – проблемы с качеством ухода(1)
Год назад вступила в сиду реформа социального попечения, в ходе которой были установлены в числе прочего четкие критерии, как за человеком должны ухаживать. С какими же проблемами столкнулись дома по уходу, местные самоуправления и люди за этот год? Недавно Департамент социального страхования (SKA) опубликовал результаты проверки домов попечения. После проведенного контроля было составлено 28 актов, а всего в домах попечения выявлено 131 нарушение. В каких домах по уходу – их было больше всего, выясняла „МК-Эстония“.
Результаты надзора SKA по итогам 2023 года показывают, что более половины проверенных домов по уходу не соблюдали положение постановления министра социальной защиты, согласно которым поставщик услуг должен обеспечивать конфиденциальность клиента, учитывать волю получателя услуги и открыто публиковать цену за услугу. Были проблемы и со вторым требованием постановления, согласно которому подопечного дома по уходу должны мыть не реже одного раза в неделю. Нарушения были зафиксированы в пяти проверенных домах попечения.
Согласно вступившей в силу 1 июля 2023 года реформе о социальном попечении, местное самоуправление (KOV) оплачивает расходы на услугу по уходу для всех ее получателей. При этом KOV может установить предельную ставку оплаты услуг по уходу, что обеспечивает доступность услуги для нуждающихся в помощи и возможность выбора дома по уходу.
Например, Таллинн при установлении предельной ставки оплаты услуги по уходу принял за основу действующий уровень цен в домах попечения в столице и ближайших волостях. Были учтены более высокий и более низкий уровень цен на услуги по уходу в двух третьих попечительских домов в Таллинне и Харьюмаа (687 и 780 евро соответственно), среднее от них составило 734 евро.
Предельная ставка не должна покрывать расходы на услугу во всех попечительских домах, но обязана помочь обеспечить клиентам возможность выбора хотя бы из нескольких учреждений, чтобы при этом не возникло необходимости доплачивать за получение услуги.
Где и что проверяли?
„В первом полугодии мы решили проверить дома по уходу в шести местных самоуправлениях: Саку, Пыльтсамаа, Хийумаа, Винни, Ляэне-Нигула и Йыгева. Они были выбраны для проверки первыми, так как там установили самые высокие и самые низкие предельные ставки оплаты услуги домов по уходу. Теперь каждое местное самоуправление должно обосновать установленную ими предельную ставку на услуги домов по уходу, находящихся на его территории. Также все расходы на персонал (практика, зарплаты, дополнительное обучение, рабочая одежда и т. д.) должны находиться в открытом доступе“, – говорит ведущий специалист отдела надзора SKA Кристель Валлсалу.
По ее словам, когда человек поступает в тот или иной дом попечения, необходимо в первую очередь оценить его потребность в помощи. Возможно, он сможет справиться и дома, но с поддержкой опорных лиц.
„Проверяем, как, собственно, в KOV организован весь этот процесс и почему установлена та или иная предельная ставка, соответствует ли она реальным затратам, – говорит Валлсалу. – Проверили и всех сотрудников“.
Каждый работник должен быть зарегистрирован в Коммерческом регистре и иметь разрешение на работу. SKA проверял, насколько подготовлен человек к такой работе, имеет ли соответствующую квалификацию и т. д. Одним словом, насколько тщательно KOV отбирает людей для такой сложной работы.
„Второй важный аспект, которого касалась проверка надзора – это насколько щепетильно и правильно составляется план по уходу, – объясняет Валлсалу. – Также проверяли, насколько дома по уходу учитывают пожелания и самого клиента. Это значит, что в свободное время человек не должен в одиночестве сидеть в своей комнате и смотреть телевизор – ему должно быть комфортно находиться в доме попечения не только физически, но и ментально. Мы проверяли и то, как часто человек гуляет на свежем воздухе. И, что важно, все эти перечисленные компоненты должны быть указаны на страничке учреждения“.
Где больше всего нарушений?
После вступления в силу реформы попечения 1 июля 2023 года SKA провел 11 проверок – семь государственных и четыре административных. Государственную проверку провели в домах по уходу Samaaria Eesti Misjon, Marta Kodu, Tabasalu Pihlakodus, Hiiu Hooldekeskus Tohvri, Lustivere Hooldekodus, Põltsamaa Tervi и Jõgeva Sotsialkeskus Elukaar. Административная проверка прошла в домах попечения Ору, Ристи, Таммику и Ульви. Больше всего нарушений (12) было выявлено в таллиннском доме по уходу Marta Kodu. В то же время у большинства поставщиков услуг (90%) был нарушен пункт положения, согласно которому план ухода за клиентом должен быть составлен в течение 30 дней с момента его прибытия в дом по уходу. Также у 70% поставщиков услуг были выявлены недостатки в соблюдении пункта, согласно которому план по уходу пересматривают и при необходимости корректируют не реже одного раза в полгода.
Один поставщик услуг, Samaaria Eesti Misjon, в ходе процедуры надзора устранил выявленное в ходе проверки нарушение. Остальные поставщики услуг будут проверены и в 2024 году.
Всего же в течение 2023 года представители SKA проинспектировали 28 домов по уходу в 30 населенных пунктах, что составляет 18% всех учреждений, предоставляющих услуги общего ухода. По результатам проверок составлено 28 актов. Всего выявлено 131 нарушение. Больше всего нарушений (8) было выявлено в Värska Südamekodu. Было сделано предписание, однако поставщик услуг смог устранить нарушения в ходе процедуры надзора.
Наиболее частым нарушением было несоблюдение п. 2 § 30 Коммерческого кодекса Эстонии. То есть SKA не был своевременно проинформирован о взятии на работу или, наоборот, увольнении работника по уходу. Нарушение допустили 15, или 88%, всех предоставляющих услугу по уходу учреждений. Также было много нарушений, когда поставщик услуг не составил план ухода совместно с лицом, за которым осуществляется уход, в течение 30 дней с начала оказания услуги. Нарушение произошло в восьми проверенных учреждениях, или в 47%. В 7 проверенных домах по уходу, или в 41%, была выявлена работа персонала без руководства квалифицированного работника по уходу, что свидетельствует о трудностях подбора персонала.
Были и нарушения постановления министра – всего их обнаружили в 18 случаях.
„Большая часть из них касалась нарушений приватности человека, когда, скажем, в комнате проживает несколько человек, а нижнее белье, например, меняют при всех. Были нарушения, которые затрагивали гигиену клиентов, когда человека мыли реже, чем один раз в неделю: один раз в десять дней или даже один раз в две недели. Также в двух домах попечения был нарушен пункт об открытости ценообразования компонентов предоставляемых услуг“, – говорит специалист.
Она напоминает, что на сайте SKA есть калькулятор, с помощью которого можно правильно подсчитать расходы для домов попечения, и советует им пользоваться.
„Мы также проверяли работников и по пенитенциарному регистру. Если у какого-то сотрудника в прошлом были выявлены уголовные наказания или, к примеру, случаи воровства, то мы обязательно сообщали об этом руководству. Была даже ситуация, когда руководитель одного из домов попечения сказал, что, мол, я бросил купюру в 5 евро на пол одной из комнат, и потом этот сотрудник принес ее мне, не положил к себе в карман, – добавляет Кристель Валлсалу. – Ну, хорошо, если так. Но в любом случае руководство предупреждено о возможных рисках“.
Проблемы с сотрудниками и гигиеной
Из принципов качества оценивали личностно-ориентированный подход при оказании социальных услуг, вовлеченность клиента и его родственников, обеспечение безопасности при оказании услуги и цена услуги. Хоть в самоуправлениях Йыгева, Ляэне-Нигула, Саку и Винни все соцработники имели соответствующую квалификацию, тем не менее специалисты отмечали, что в Ляэне-Нигула и Пыльтсамаа очень сложно найти специалистов с необходимым профессиональным образованием.
„В ходе мониторинга выяснилось, что после реализации реформы опеки административная нагрузка на KOV значительно возросла. Представители KOV отметили, что, по сравнению с периодом, предшествовавшим реформе, количество людей, обращающихся за услугами, увеличилось. Много времени занимает обработка счетов. Решения о финансировании должны быть рассмотрены повторно, если меняется составляющая ухода или размер пенсии получателя, также необходимо постоянно следить за ценами в домах престарелых“, – говорят в SKA.
Однако в ведомстве отмечают: „Мы считаем очень важным, чтобы поставщики услуг адаптировались к вступившей в силу поправке к закону и привели качество предлагаемых ими услуг в соответствие с регламентом. Учитывая тот факт, что реформа вступила в силу всего год назад, потребуется время, но это не означает, что надзор не будет проверять выполнение этих требований“.
Валлсалу подчеркивает, что только благодаря реформе законом теперь четко установлено, как за человеком следует ухаживать в доме по уходу, в том числе – как часто его мыть и менять постельное белье.
„Раньше таких требований в законе не было, поэтому качество обслуживания в каждом доме попечения было разным, – поясняет Валлсалу. – С введением постановления сделан большой шаг в стандартизации качества услуг домов престарелых по всей Эстонии. Всего же в этом году мы планируем проверить около 40 учреждений, которые предоставляют услуги по уходу, и сможем впоследствии сделать более существенные выводы о выполнении требований регламента и качестве услуги“.
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Истории из жизни
Март 2017
Пожилая женщина умерла от чесотки в нарвском доме попечения
По словам дочери умершей, в какое-то время она заметила, что мама постоянно чешется, однако сначала не придала этому значения. Впоследствии она увидела, что тело пожилой женщины расчесано до крови. Сначала дочь привлекла к ситуации внимание медсестры дома по уходу и получила ответ, что это просто кожная болезнь. Но потом женщина решила поискать дополнительную информацию в интернете, и по описанию поняла, что это чесоточный клещ. Тогда руководство дома попечения все отрицало, заверив, что у их клиентов в доме попечения не было зафиксировано случаев заболевания чесоткой.
Источник: Delfi
Март 2018
Пожилая женщина получила в доме по уходу ссадины, гематомы и травму головы
Дочь забрала 80‑летнюю мать из дома престарелых на улице Энергия, 13‑а, с многочисленными ссадинами и синяками и отвезла в больницу. В заключении врачей значилось: поверхностная травма головы, ушибы, гематомы на носу и вокруг левого глаза. В качестве причины травмы было указано: упала при неустановленных обстоятельствах. Пожилая мать страдала деменцией и не смогла объяснить произошедшее, но утверждала, что упала сама. После возвращения в дом по уходу через некоторое время пожилой пациентке опять стало плохо, и ее отправили в больницу, где выяснилось, что у женщины было отравление неустановленным психотропным препаратом, предположительно галоперидолом. Кроме того, у нее диагностировали чесотку. Тогда, в 2018 году, нарушений не было найдено.
Источник: Postimees
Октябрь 2023
Смерть от недоедания в доме попечения
52‑летняя женщина умерла в доме призрения Kose Kodu. Одна из причин смерти по заключению врача – голодание. „В доме призрения сказали, что у нее внезапно появилось сто болезней, которых раньше у нее никогда не было, например – астма, почечная недостаточность. Мы не могли понять, откуда взялись эти болезни, и поэтому мы с семьей добивались, чтобы ей сделали вскрытие, – рассказывала мать умершей. – Когда мы, наконец, узнали результат вскрытия, там не оказалось ни почечной недостаточности, ни астмы… Было несколько других заболеваний, но в числе причин смерти врач указал „голодание“. Это было шокирующе, как такое возможно? Там было написано, что на момент смерти желудок был абсолютно пуст“. Управляющая Kose Kodu отказалась от комментариев, сославшись на личные обстоятельства.
Источник: Postimees
Август 2023
Падение с высокой лестницы на инвалидной коляске
В одном из самых дорогих домов попечения в Эстонии Pihlakodu сильно покалечился пожилой мужчина, который упал с высокой лестницы вместе с инвалидной коляской. В Ида-Таллиннской центральной больнице, куда старика доставили на машине скорой помощи, у него были диагностированы оскольчатый перелом глазницы, отеки, ушибы и рана на голове.
Сын пострадавшего говорил, что, по мнению врачей, это могло в худшем случае привести к отеку мозга или к слепоте. Управляющая сетью домов престарелых Pihlakodu Мерике Мериранд принесла извинения мужчине и его близким за случившееся, а также признала, что как поставщик услуг Pihlakodu обязан обеспечивать благополучие всех жителей независимо от того, страдают они деменцией или нет. По ее словам, здание проектировалось как дом престарелых, предоставляющий услуги общего ухода, и что требования пожарной безопасности не позволили бы построить ворота перед лестницей, поскольку пути передвижения должны быть свободными.
Источник: ERR
Январь 2024
Полиция начала расследование возможного изнасилования пожилых женщин работником дома по уходу Pihlakodu
В августе 2020 года в Pihlakodu начал работать 55‑летний мужчина, у которого нет специального образования, но большой опыт – мужчина около десяти лет проработал в различных больницах, и его резюме с предыдущих мест работы было безупречным. Перед Новым годом стало известно, что его подозревают в сексуальном насилии над немощными пожилыми постояльцами дома для престарелых. По предварительным данным, намеки на это витали в воздухе на протяжении многих лет, но на них не обращали внимания.
„Это очень, очень больно для нашей семьи. Мы думали, что в этом доме нашей маме будет безопасно“, – сказала женщина, чья 80‑летняя мать предположительно была изнасилована в доме престарелых. Сотрудники дома престарелых указали еще на общие проблемы в организации труда, что косвенно способствовало тому, что сексуальному хищнику было позволено орудовать в элитном доме престарелых.
„Компания Pihlakodu осуждает любые предполагаемые злоупотребления и недостойное поведение. Мы делали и всегда будем делать все возможное, чтобы предотвратить подобные инциденты и привлечь к ответственности возможных нарушителей“, – ответила на это руководитель Pihlakodu AS Мерике Мереранд.
Источник: ERR, Postimees
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Постановление министра социальной защиты Сигне Рийсало „Требования к круглосуточному общему уходу, предоставляемому вне дома“
Принято 19.06.2023
§ 1. Сфера регулирования
Положение устанавливает требования к содержанию услуги круглосуточного общего ухода, оказываемой вне дома, включая действия, необходимые для достижения цели, с которой эта услуга предоставляется, а также требования к количеству работников, непосредственно оказывающих услугу круглосуточного общего ухода.
§ 2. Требования к содержанию услуги
(1) Поставщик услуг круглосуточного общего ухода, оказываемых вне дома (далее – поставщик услуг), обеспечивает получателя услуг круглосуточного общего ухода, оказываемых вне дома (далее – получатель услуг), помощью по содержанию, а также предоставляет другие услуги, которые поддерживают и обеспечивают преодоление трудностей, указанные в плане ухода получателя услуг.
(2) Деятельность по уходу подразделяется на деятельность по уходу за собой, деятельность, связанную с состоянием здоровья, и деятельность, связанную с поддержкой физической, умственной и социальной активности.
(3) При выполнении действий по уходу поставщик услуг обеспечивает конфиденциальность получателя услуги, принимая во внимание его желание и возможности, и разъясняя содержание перед выполнением любого действия по уходу.
(4) Поставщик услуг по согласованию с получателем услуг предоставляет информацию о потребностях получателя услуг родственникам получателя услуг, информирует их о существенном изменении состояния получателя услуг и позволяет им ознакомиться с планом ухода.
(5) Деятельностью по уходу за собой являются:
1) помощь и руководство в питании и питье;
2) помощь и рекомендации в одевании, позволяющие получателю услуг пользоваться личной одеждой и обувью;
3) чистка и стирка одежды и обуви;
4) помощь и руководство при переносе, перемещении и изменении положения тела;
5) помощь и руководство в использовании вспомогательных средств, при необходимости привлечение специалиста;
6) помощь и рекомендации при выполнении процедур гигиены полости рта, в том числе чистке зубных протезов не реже одного раза в день;
7) помощь и рекомендации при пользовании туалетом, включая использование горшка и средств для лечения недержания;
8) помощь и руководство при гигиенических процедурах, в том числе обмывание всего тела по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю;
9) помощь в приведении в порядок волос, бороды и ногтей. В случае необходимости – оказание косметических услуг (маникюр, педикюр, парикмахерская);
10) организация психологической и духовной поддержки, в том числе в последние дни жизни. В случае смерти получателя услуги – первичная поддержка родственников в преодолении горя;
11) организация доступа к другим социальным услугам и государственным услугам.
(6) Действиями, связанными с состоянием здоровья, являются:
1) риск падения и предотвращение падений;
2) профилактика пролежней путем смены положения и вспомогательных средств;
3) помощь и руководство при приеме лекарственных средств и закупке лекарственных средств в соответствии с указаниями медицинского работника;
4) мониторинг состояния физического и психического здоровья и показателей здоровья получателя услуг, включая питание и потребление жидкости;
5) информирование медицинского работника об изменении состояния здоровья получателя услуги и содействие получателю услуг в прибытии до места получения медицинской услуги;
6) оказание первой помощи и реанимационных мероприятий.
(7) Действиями, связанными с поддержкой физической, умственной и социальной активности, являются:
1) организация умственной деятельности;
2) организация регулярного пребывания на свежем воздухе;
3) организация участия в общественных мероприятиях;
4) поддержка общения с близкими, включая помощь и руководство в использовании средств связи, предназначенных для общения;
5) организация транспорта.
§ 3. Требования к численности работников
Поставщик услуг обеспечивает круглосуточное присутствие по крайней мере одного работника по уходу для максимум 36 получателей услуг в месте оказания услуг, а также присутствие хотя бы одного работника по уходу или вспомогательного работника по уходу для максимум 12 получателей услуг в течение 12 часов подряд.
§ 4. Осуществление правил, указанных в § 3
Поставщик услуг должен выполнить требование по количеству сотрудников, указанное в § 3, не позднее 1 июля 2026 года.
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