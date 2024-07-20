Гендиректор PPA: пакет с эстонскими данными для организации интернет-мошенничества стоит 300 евро

„У нас есть случаи, когда мы расследуем фабрики мошенников - это очень организованная преступность. При желании можно за 300 евро купить в Darknet пакет по Эстонии, в котором есть все технические средства: контактные данные жителей Эстонии; различные средства фишинга; [поддельные] сайты банков, которые помогают [мошенникам] выглядеть аутентично. Услугу колл-центра тоже можно арендовать и купить“, - рассказал Беличев.

По его словам, на ликвидацию одной фабрики мошенников уходят месяцы и годы, а ущерб обычным людям они наносят постоянно.

„Мы видим, что такие фабрики работают, мы выявляем их и, задействуя всю бюрократическую машину, если все пойдет очень хорошо, нам удается за полгода или год прикрыть такую фабрику, находящуюся, например, в Испании. Но время не стоит на месте, и каждый месяц кому-то наносится преступный ущерб на десятки миллионов евро“, - сказал Беличев.

По его мнению, для повышения эффективности такой работы необходимо упрощать бюрократические процедуры по всей Европе, а также рассмотреть возможность о введении награды за поимку занимающихся такой деятельностью преступников.