Новости Эстонии
20.07.2024, 10:46

ВИДЕО | „У нас все еще есть вещи, вышедшие из-под контроля“. Новый министр финансов Юрген Лиги недоволен коалиционным соглашением

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В пятницу, 19 июля, Партия реформ предложила в качестве кандидатов на министерские должности Юргена Лиги (министр финансов), Йоко Алендер (министр климата) и Эркки Келдо (министр экономики и промышленности).

Для Юргена Лиги предложение занять пост министра финансов не стало неожиданностью. „Я знаю свои сильные стороны“, - сказал он. „Я думаю, что они, вероятно, убедительны по сравнению с другими вариантами“.

Лиги заявил, что, по его мнению, государственные финансы пока не могут быть приведены в порядок, но необходимо менять курс: дефицит будет жестко ограничен, а также остановлен рост долговой нагрузки. „У нас все еще есть вещи, вышедшие из-под контроля, о чем я предупреждал на протяжении 7-8 лет“, - заявил он и добавил, что расходы государства выходят за пределы возможностей. „Страна стоит гораздо дороже, чем мы за нее заплатили“, - сказал он.

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