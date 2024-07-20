20.07.2024, 10:46
ВИДЕО | „У нас все еще есть вещи, вышедшие из-под контроля“. Новый министр финансов Юрген Лиги недоволен коалиционным соглашением(11)
В пятницу, 19 июля, Партия реформ предложила в качестве кандидатов на министерские должности Юргена Лиги (министр финансов), Йоко Алендер (министр климата) и Эркки Келдо (министр экономики и промышленности).
Для Юргена Лиги предложение занять пост министра финансов не стало неожиданностью. „Я знаю свои сильные стороны“, - сказал он. „Я думаю, что они, вероятно, убедительны по сравнению с другими вариантами“.
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