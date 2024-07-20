ВИДЕО | „У нас все еще есть вещи, вышедшие из-под контроля“. Новый министр финансов Юрген Лиги недоволен коалиционным соглашением

Лиги заявил, что, по его мнению, государственные финансы пока не могут быть приведены в порядок, но необходимо менять курс: дефицит будет жестко ограничен, а также остановлен рост долговой нагрузки. „У нас все еще есть вещи, вышедшие из-под контроля, о чем я предупреждал на протяжении 7-8 лет“, - заявил он и добавил, что расходы государства выходят за пределы возможностей. „Страна стоит гораздо дороже, чем мы за нее заплатили“, - сказал он.