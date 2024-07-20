Экономика
20.07.2024, 09:23

Подоходный налог за короткое время вырастет на целых 4 процента

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Партия реформ не сдержала слово
Algne plaan on upakil.
Algne plaan on upakil.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Прошлой весной во время формирования коалиции политики говорили об одновременном повышении подоходного налога и отмене „налогового горба“. Теперь же оказалось, что план отмены налогового горба отложен, но со следующего года подоходный налог все равно вырастет на два процентных пункта. Через год - еще на два процентных пункта.

Согласно новому коалиционному договору, до конца 2028 года будет введен налог на безопасность, а полученные средства пойдут на развитие обороноспособности Эстонии и инвестиции в безопасность. Вопрос о необходимости дальнейших изменений или дополнений к налогу будет решать правительство, которое вступит в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году.

Налог на безопасность состоит из трех частей: повышения налога с оборота, налога на прибыль предприятий и повышения подоходного налога для физических лиц. Повышение налога с оборота вступит в силу в июле 2025 года, а остальные - в начале 2026 года. Хотя все составляющие налога на безопасность увеличатся на два процентных пункта, налог на доходы частных лиц все равно составит 24%. Почему?

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