20.07.2024, 09:23
Подоходный налог за короткое время вырастет на целых 4 процента(46)
Партия реформ не сдержала слово
ФОТО: | Delfi Meedia
Прошлой весной во время формирования коалиции политики говорили об одновременном повышении подоходного налога и отмене „налогового горба“. Теперь же оказалось, что план отмены налогового горба отложен, но со следующего года подоходный налог все равно вырастет на два процентных пункта. Через год - еще на два процентных пункта.
Согласно новому коалиционному договору, до конца 2028 года будет введен налог на безопасность, а полученные средства пойдут на развитие обороноспособности Эстонии и инвестиции в безопасность. Вопрос о необходимости дальнейших изменений или дополнений к налогу будет решать правительство, которое вступит в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году.
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