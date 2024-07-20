Подоходный налог за короткое время вырастет на целых 4 процента

Согласно новому коалиционному договору, до конца 2028 года будет введен налог на безопасность, а полученные средства пойдут на развитие обороноспособности Эстонии и инвестиции в безопасность. Вопрос о необходимости дальнейших изменений или дополнений к налогу будет решать правительство, которое вступит в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году.

Налог на безопасность состоит из трех частей: повышения налога с оборота, налога на прибыль предприятий и повышения подоходного налога для физических лиц. Повышение налога с оборота вступит в силу в июле 2025 года, а остальные - в начале 2026 года. Хотя все составляющие налога на безопасность увеличатся на два процентных пункта, налог на доходы частных лиц все равно составит 24%. Почему?