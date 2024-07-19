Сиккут: Мне бы очень хотелось остаться на посту министра здравоохранения

Сиккут сообщила Delfi, что, учитывая сложный бюджет и ситуацию с безопасностью, от нового коалиционного соглашения нельзя ожидать щедрых предложений абсолютно всем группам населения.

„Переговоры были трудными, и когда в течение последних шести месяцев говорят, что нам не хватает миллиарда, то это сложная задача - за две недели договориться, как мы улучшим положение бюджета на этот миллиард“, - сказала она. „Сейчас мы все еще говорим о повышении налогах и сокращениях“.

Сиккут отметила, что, конечно, она хотела бы получить дополнительные деньги на здравоохранение, но основное внимание в коалиционном договоре явно уделялось решению вопросов безопасности. По ее словам, в ходе коалиционных переговоров самые острые споры разгорелись вокруг повышения налогов и снижения расходов. „В конце концов, политические партии сильно отличаются по мировоззрению“.

На должность министра инфраструктуры подойдет человек с опытом работы в местном самоуправлении

Сиккут сообщила, что соцдемы определят своих министров в воскресенье. „У меня нет решения, на основании которого я могу сказать „да, я обязательно продолжу“. Конечно, самой мне очень бы хотелось остаться на посту министра здравоохранения, но это решение партии“.

Сиккут сказала, что создаваемое министерство инфраструктуры имеет очень сильный региональный политический аспект. „Мы видим, что этот портфель действительно может начать улучшать региональный баланс. Те люди, которые имеют опыт работы в органах местного самоуправления или в данной сфере, подошли бы очень хорошо. В СМИ упоминается имя Прийта Ломпа, Прийт тоже был бы великолепен“, - сказала Сиккут и добавила, что разговаривала с несколькими кандидатами.

Сиккут пояснила, что если в сферу ответственности регионального министра входит сельское хозяйство и сельская жизнь, то министр инфраструктуры будет заниматься жилищным строительством, дорогами и общественным транспортом. „Я думаю, они очень хорошо дополнят работу друг друга“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .