Департамент здоровья: подозрения на холеру у ребенка не подтвердились
Департамент здоровья сообщил пару дней назад о том, что первичные тесты показали: прибывший в Эстонию из заграничной поездки ребенок болеет холерой. Дополнительные лабораторные исследования не подтвердили подозрения на холеру. Лабораторное исследование на предмет возбудителей других заболеваний продолжается.
Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс сообщила, что подозрения основывалось на симптомах пациента, истории его путешествий и предварительных результатах больничной лаборатории, которые показали наличие среди прочих микроорганизмов и холерного вибриона.
„Для определенных заболеваний, к числу которых относится и холера, постановка окончательного диагноза нуждается в подтверждении референтной лаборатории“, - пояснила Варьяс. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что заболевание вызвала не холера.
По словам Варьяс, заражение было, вероятно, вызвано употреблением за границей питьевой воды плохого качества. „Употребление некачественной воды может занести в организм бесчисленное количество болезнетворных микроорганизмов, поэтому в случае сомнения в качестве воды следует использовать для утоления жажды и чистки зубов бутилированную или кипяченую воду“, - отметила она и добавила, что внимание нужно обращать и на качество пищи.
„Наиболее опасными являются дары моря, рыба и мясные блюда, не прошедшие должной температурной обработки. А также пища, при приготовлении которой не соблюдались правила гигиены: были проигнорированы сроки хранения или температурные режимы“, - сказала Варьяс.
Департамент здоровья напоминает, что при поездке в зарубежные страны следует ознакомиться с существующими там рисками для здоровья и рекомендациями по вакцинации.
„Путешествуя в регионы с эндемическими заболеваниями, нужно учитывать тамошние опасности. Инфекционные заболевания не признают границ, и из поездки можно привести с собой инфекции, которые в наших условиях встречаются редко“, - сказала Варьяс. Поэтому важно следовать международным рекомендациям по здравоохранению, делать при необходимости требующиеся прививки и брать с собой необходимые лекарства и средства защиты. Уезжая в экзотические страны, стоит зайти в специальный медицинский раздел для путешественника на сайте Департамента здоровья.
Холера считается опасным инфекционным заболеванием. Она распространена в основном в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Южной Азии. Болезнь передается через загрязненную воду и пищу, а также от человека к человеку через грязные руки. Холера сопровождается диареей и рвотой. Течение болезни может быть очень интенсивным, вызвать большую потерю жидкости и, в худшем случае, закончиться смертью.
Заболевание легко предотвратить, соблюдая правила гигиены и безопасности пищевых продуктов. В Европе холера регистрируется как завозной случай, когда люди заражаются при посещении эндемичных районов. Вероятность распространения холеры в Европе низкая благодаря качеству питьевой воды и продуктов питания, а также доступности врачебной помощи.
В последний раз холера регистрировалась в Эстонии в 1993 году, оба случая были завозными из Турции.
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