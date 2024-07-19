Департамент здоровья: подозрения на холеру у ребенка не подтвердились

Главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс сообщила, что подозрения основывалось на симптомах пациента, истории его путешествий и предварительных результатах больничной лаборатории, которые показали наличие среди прочих микроорганизмов и холерного вибриона.

„Для определенных заболеваний, к числу которых относится и холера, постановка окончательного диагноза нуждается в подтверждении референтной лаборатории“, - пояснила Варьяс. Результаты лабораторных исследований подтвердили, что заболевание вызвала не холера.

По словам Варьяс, заражение было, вероятно, вызвано употреблением за границей питьевой воды плохого качества. „Употребление некачественной воды может занести в организм бесчисленное количество болезнетворных микроорганизмов, поэтому в случае сомнения в качестве воды следует использовать для утоления жажды и чистки зубов бутилированную или кипяченую воду“, - отметила она и добавила, что внимание нужно обращать и на качество пищи.

„Наиболее опасными являются дары моря, рыба и мясные блюда, не прошедшие должной температурной обработки. А также пища, при приготовлении которой не соблюдались правила гигиены: были проигнорированы сроки хранения или температурные режимы“, - сказала Варьяс.

Департамент здоровья напоминает, что при поездке в зарубежные страны следует ознакомиться с существующими там рисками для здоровья и рекомендациями по вакцинации.

„Путешествуя в регионы с эндемическими заболеваниями, нужно учитывать тамошние опасности. Инфекционные заболевания не признают границ, и из поездки можно привести с собой инфекции, которые в наших условиях встречаются редко“, - сказала Варьяс. Поэтому важно следовать международным рекомендациям по здравоохранению, делать при необходимости требующиеся прививки и брать с собой необходимые лекарства и средства защиты. Уезжая в экзотические страны, стоит зайти в специальный медицинский раздел для путешественника на сайте Департамента здоровья.