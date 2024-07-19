ВИДЕО | Большая часть билетов на паром на Сааремаа распродана заранее, в порту большая очередь

Председатель правления TS Laevad Индрек Рандвеэр подтвердил Delfi Ärileht, что лето в самом разгаре и, судя по предварительным распродажам, на поездки на остров Муху и на Сааремаа большой спрос. „Билеты на большинство рейсов на острова сегодня и на материк в воскресенье распроданы“, - добавил он.

Однако это не значит, что на острова нельзя поехать. „Порядка 70% билетов мы распродаем с помощью предварительной продажи, 30% остается для общей очереди, кроме того, паром Regula при необходимости совершает и дополнительные рейсы“, - сказал он.

Тем не менее, по словам Рандвеэра, весьма вероятно, что в наиболее популярное время может возникнуть очередь. „Мы просим пассажиров, купивших электронный билет, внимательно следить за тем, чтобы сесть на паром, указанный в билете. Тех, кто не купил билет заранее, мы просим выбирать менее популярное время, тогда есть надежда, что очереди не будут такими длинными“, - сказал он.

Если нет возможности выбрать менее популярный рейс, необходимо считаться с более длительным временем ожидания. „Для этого хорошо бы запастись в машине напитками и едой, и, возможно, хорошей книгой“, - предложил Рандвеэр и добавил: „В любом случае, мы с островитянами рады, что и эстоноземельцы, и иностранцы ценят наши острова и хотят посещать их снова и снова“.

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