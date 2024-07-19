Любопытная статистика: большинство заявок о лизинге подают по пятницам
Вы помните, в какой день и в какое время суток подавали заявку о лизинге своего автомобиля? Руководитель по лизингу Coop Pank Мартин Ильвес рассказал, когда именно жители Эстонии активнее всего ходатайствуют о лизинге.
Меньше всего заявок о лизинге подают по понедельникам. Вероятно, причина в том, что после выходных хочется сосредоточиться на работе, а времени выбирать машину и оформлять заявку уже не остается.
По вторникам заявок также довольно мало, но по сравнению с понедельниками можно отметить небольшой рост активности. Со во второй половины среды, когда половина рабочей недели позади, существенно увеличивается и число подаваемых заявок о лизинге. Это время, когда вы начинаете строить планы на выходные и у может возникнуть мысль, что если действовать быстро, то уже в этот уикэнд удастся покататься на новой машине. Так оно и есть, ведь в целом лизингодатели отвечают на заявку в течение одного рабочего дня, и после этого остается лишь заключить договор и оформить страховку.
В четверг, когда выходные уже близко, объем заявок увеличивается еще больше, но любимым днем людей для подачи заявок, несомненно, является пятница. К этому времени активная рабочая неделя практически заканчивается и все больше времени остается на личные дела. Число заявок о лизинге растет с утра пятницы до полудня. Многие, подающие заявку в банк в пятницу утром, хотят к вечеру получить и договор, и машину. Если лизинговый управляющий проявляет достаточную активность, у многих это получается.
Однако работодателям не стоит слишком волноваться – статистика показывает, что заявки о лизинге в основном отправляют во время обеденных перерывов, а в рабочее время этим мало кто занимается.
Суббота на рынке лизинга в целом очень спокойна, едва превосходя по активности понедельник. Можно подумать, что если в субботу люди отдыхают и вопросы лизинга их интересуют мало, то в воскресенье будет то же самое, но это не так. Даже несколько удивительно, что воскресенье занимает третье место по активности подачи заявок о лизинге.
Особенностью воскресенья является то, что если в остальные дни недели большую часть заявок о лизинге подают в первой половине дня, то в воскресенье большинство заявок приходится на вечер. В это время люди уже строят планы на предстоящую неделю. Скорее всего, воскресенье – это еще и тот день, когда семья собирается за столом и есть время вместе обсудить, какой автомобиль нужен семье. А после ужина пора переходить к делу.
Влияет ли погода на подачу заявок о лизинге? Да, но влияние погоды довольно неожиданно. Можно было бы предположить, что, когда на улице дождь или снег, есть время посидеть дома и заняться делами за компьютером – например, выбором машины, но это не совсем так. На самом деле количество заявок на лизинг увеличивается, когда за окном солнечно. Возможно, причина в том, что в солнечную погоду в организме повышается уровень серотонина, что влияет на общее настроение в положительную сторону, вызывает желание двигаться, активно проводить время на свежем воздухе и в целом заставляет относиться к жизни более оптимистично.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. Стратегическим собственником банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.
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