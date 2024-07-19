Любопытная статистика: большинство заявок о лизинге подают по пятницам

Меньше всего заявок о лизинге подают по понедельникам. Вероятно, причина в том, что после выходных хочется сосредоточиться на работе, а времени выбирать машину и оформлять заявку уже не остается.

По вторникам заявок также довольно мало, но по сравнению с понедельниками можно отметить небольшой рост активности. Со во второй половины среды, когда половина рабочей недели позади, существенно увеличивается и число подаваемых заявок о лизинге. Это время, когда вы начинаете строить планы на выходные и у может возникнуть мысль, что если действовать быстро, то уже в этот уикэнд удастся покататься на новой машине. Так оно и есть, ведь в целом лизингодатели отвечают на заявку в течение одного рабочего дня, и после этого остается лишь заключить договор и оформить страховку.

В четверг, когда выходные уже близко, объем заявок увеличивается еще больше, но любимым днем ​​людей для подачи заявок, несомненно, является пятница. К этому времени активная рабочая неделя практически заканчивается и все больше времени остается на личные дела. Число заявок о лизинге растет с утра пятницы до полудня. Многие, подающие заявку в банк в пятницу утром, хотят к вечеру получить и договор, и машину. Если лизинговый управляющий проявляет достаточную активность, у многих это получается.

Однако работодателям не стоит слишком волноваться – статистика показывает, что заявки о лизинге в основном отправляют во время обеденных перерывов, а в рабочее время этим мало кто занимается.

Суббота на рынке лизинга в целом очень спокойна, едва превосходя по активности понедельник. Можно подумать, что если в субботу люди отдыхают и вопросы лизинга их интересуют мало, то в воскресенье будет то же самое, но это не так. Даже несколько удивительно, что воскресенье занимает третье место по активности подачи заявок о лизинге.