Министр финансов нового правительства Юрген Лиги: государственный бюджет никогда не будет легким чтивом

Юрген Лиги уже был министром финансов в 2009-2014 годах. Политические конкуренты называли именно его автором идеи государственного бюджета, основанного на деятельности, который вызвал большую неопределенность в наших государственных финансах. Комментируя сегодня утром Ärieht это утверждение, он отметил, что не может присвоить „эту заслугу“ себе.

„Это началось не при мне и не из-за меня, идея основанного на деятельности бюджета уже была в самом разгаре, когда я стал министром финансов“, — подтверждает Лиги.

В то же время он говорит, что по поводу того, строить бюджет на затратах или деятельности, никогда не будет согласия. По его словам, беда в том, что эфир тратится на критику, а государственные финансы теряются на этом фоне. В идеале, бюджет, основанный на деятельности, должен в первую очередь отражать, почему правительство тратит деньги, а не то, сколько уходит на покупку цемента, канцелярских товаров или зарплату. Выразить статьи расходов в денежном эквиваленте, чтобы все остались довольны – это уже отдельная задача, которая отражена в пояснительных записках.

„Очевидно, что большинство критиков совершенно не заинтересованы в понимании того, что важно. Госбюджет никогда не будет легко читаемым и физически прозрачным“, - выразил позицию новый будущий министр финансов.

Сегодня Партия реформ утвердила Юргена Лига кандидатом на пост министра финансов нового правительства.

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