Юрген Лиги займет пост министра финансов

„Если посмотреть, кто новый министр финансов, то это лучший возможный выбор. Если кто-то и может продолжить наводить порядок в государственных финансах, то это определенно он“, – сказал Вырклаэв.

По словам Вырклаэва, он не разочарован тем, что не сможет продолжать работу на посту министра финансов: „Нет, я не разочарован. Конечно, мне нравилась эта работа. Это было довольно сложно, и с тех пор я каждый день использовал, чтобы привести в порядок финансы эстонского государства и обеспечить безопасность нашей страны. Это было довольно утомительно и требовало усилий. Я не против того, чтобы продолжить работу в Рийгикогу в относительно неторопливом темпе“.

В 2005-2007 годах Юрген Лиги был министром обороны Эстонии, а в 2009-2014 годах – министром финансов. Во втором правительстве Таави Рыйваса занимал пост министра образования и науки (с 8 апреля 2015 года по 12 сентября 2016 года), а затем был министром иностранных дел.

Также уже известно, что Эркки Кельдо станет министром экономики и промышленности, а Йоко Алендер - министром климата. О возможных кандидатах на другие посты в новом правительстве читайте ЗДЕСЬ.

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