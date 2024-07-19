Стал известен возможный кандидат на пост нового министра

Как мы уже сообщали, новая коалиция хочет учредить в Министерстве климата новый пост министра инфраструктуры, который, как стало известно порталу Delfi, отойдет Социал-демократической партии (СДП). Как сказал Delfi возможный кандидат на министерский портфель Прийт Ломп, он не исключает своего назначения.

„Председатель партии в самом деле спросил, рассмотрю ли я такое предложение, если оно будет сделано, я и сказал ему, что сразу же „нет“ говорить не буду. У нас делегацию в правительство всё же в итоге утверждает правление партии, так что не будем опережать события“.

„Посмотрим, появятся ли другие имена. Я сам являюсь членом правления, я сам буду думать на эту тему и участвовать в принятии решения, будут ли еще имена, и на основании этого мы примем очень хорошее решение“, - сказал Ломп.

В предыдущем правительстве было три министра от СДП: министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр здравоохранения Рийна Сиккут и министр регионального развития Пирет Хартман. Как сказал Ломп, он не слышал, чтобы кто-то жаловался на их деятельность. „Я думаю, можно с уверенностью сказать, что если они сами случаем не выскажут желание делать что-то другое, то партия обязательно захочет продлить их мандаты в правительстве“, - заверил Ломп.

Ломп сказал, что участвовал в коалиционных переговорах по темам, касающимся экономики. Он отметил, что у правительства есть намерение создать региональные предпринимательские субсидии, а также продолжить развитие возобновляемой энергетики.

„Я полагаю, что социал-демократы могут быть очень довольны содержанием коалиционного договора, в том, что касается региональной политики, в том, что касается вопроса сокращения пенсий, который витал в воздухе и был снят с повестки дня, - мы смогли убедить в этом наших партнеров. Все эти региональные вопросы о рабочих местах и домах, о защите государственных границ Эстонии, - все они хорошо обозначены. Я думаю, что если и дальше содержательно заниматься этими вопросами, то будет очень хорошая коалиция“, - заключил Ломп.

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