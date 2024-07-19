19.07.2024, 13:35
ФОТО И ВИДЕО | Всемирный хаос затронул и Эстонию, в том числе Таллиннский аэропорт
ФОТО: | AP/Scanpix
В четверг и пятницу из-за крупного ИТ-инцидента в различных частях мира был зафиксирован масштабный сбой ряда услуг. Среди прочего, проблемы возникли у банков, авиакомпаний и магазинов, у которых прервалось интернет-соединение. Эстонию пока это затронуло не так сильно, но и у нас уже зарегистрированы первые случаи.
На Аляске проблема коснулась даже центра тревоги, а в Лондоне, среди прочего, пострадала местная биржа. В аэропорту Берлина прекратилась регистрация, а в Испании проблемы возникли у всех аэропортов. Сообщения о сбоях в работе авиации приходят также из Нидерландов и Шотландии.
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