В ожидании жестких сокращений. Коалиционный договор призван решить проблему миллиарда евро(21)
Хотя правительство Каи Каллас любило позиционировать себя как кабинет, принимающий непопулярные решения, экс-премьеру удалось попасть в Европу до того, как пришло время принимать самые болезненные решения. И у нового правительства нет пространства для маневра — будет проведено жесткое сокращение государственных расходов и повышены налоги. По крайней мере, это предусматривает коалиционный договор, пишет Delfi.
Завершившиеся вчера коалиционные переговоры между Партией реформ, партией Eesti 200 и Социал-демократической партией были во многом необычными. Если обычно политики говорят о том, как все быстро разбогатеют и станут счастливыми, то на сей раз ожидания были безрадостными. Потому что в государственном бюджете зияет большая дыра, которая не сулит ничего, кроме повышения налогов и исключительно больших сокращений расходов.
Размер повышения налогов и необходимости экономии зависит от того, какими темпами новое правительство начнет приводить государственные финансы в порядок. Представители всех трех коалиционных партий подтвердили вчера порталу Delfi, что хотя в начале 2025 года новых повышений налогов не будет, в следующем году бюджетные правила будут соблюдены.
Так как, согласно последнему прогнозу Министерства финансов, дефицит бюджета будущего года составит целых 5,3 процента ВВП, правительство должно где-то быстро изыскать почти миллиард евро, чтобы не выйти за разрешенный предел в 3 процента. Это задача в пять раз больше, чем была в текущем году, когда в ходе принятия дополнительного бюджета бюджетная позиция была улучшена на 173 миллиона евро. Задача настолько велика, что если закрывать бюджетную дыру только за счет налога с оборота, это означало бы повышение налога на все товары и услуги примерно на 10 процентов.
Правило трех процентов — постоянная тема в выступлениях представителей всех партий. Политики, участвующие в переговорах в один голос подтверждают, что большая и значительная часть решения головоломки в 1 миллиард евро заключается в сокращениях расходов. Например, коалиционные партнеры договорились, что в течение следующих трех лет министерства сократят расходы в своих сферах деятельности на 10 процентов. Сокращения касаются как рабочей силы и управления, так и услуг и пособий. То, какие конкретно именно услуги и пособия будут отменены, в коалиционном договоре не прописано, это будет обсуждаться на осенних переговорах по бюджету.
„В этом году будут реальные сокращения, а не так, как в прошлый раз, когда в соответствующей таблице написали „сокращения в министерствах 120 миллионов“, но это так и осталось на бумаге“, - сказал один из высокопоставленных политиков.
Хотя все представленные на переговорах стороны говорят, что сокращения и повышение эффективности государства должны сыграть большую роль, ясно, что покрыть миллиард евро одними сокращениями невозможно. Поскольку новые налоги не будут введены ранее второй половины 2025 года, то причастные к переговорам стороны говорят о налогах одноразового характера для латания бюджета следующего года, которые якобы будут мостом между целевым показателем в 3 процента и новым повышением налогов. „Завтра вы увидите, как именно это будет выглядеть, план у нас имеется“, - сказал в четверг один из переговорщиков, давая понять, что решение будет сюрпризом.
Так как приватизация или вывод на биржу государственных предприятий не принесет такого большого дохода, то, насколько известно Delfi, будет отложена отмена налогового горба, что помогло бы решить проблему более чем одной трети из миллиарда евро. Однако против отмены налогового горба якобы была Партия реформ, поэтому было найдено решение, согласно которому налоговый горб будет отправлен на свалку истории при вступлении в силу налога на безопасность.
Что касается налога на безопасность, то он будет представлять собой комбинацию из подоходного налога, налога с оборота и дополнительно устанавливаемого бремени для предпринимателей.
Для того, чтобы сокращения и повышение налогов полностью не задушили ожидаемый экономический рост, правительство планирует выйти с новыми инвестиционными и стимулирующими мерами.
Будущий премьер-министр Кристен Михал неоднократно подчеркивал, что в экономической сфере ожидается хорошие новости. „Эти меры будут поддерживать долгосрочный экономический рост и конкурентоспособность. Цель — повысить производительность. Правительство Юри Ратаса в период COVID-19 пыталось просто вбросить деньги на улицы и тем самым стимулировать экономику, но мы увидели, что от таких мер экономический рост был очень кратковременным“, - пояснил один из участников переговоров.
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