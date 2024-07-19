В ожидании жестких сокращений. Коалиционный договор призван решить проблему миллиарда евро

Завершившиеся вчера коалиционные переговоры между Партией реформ, партией Eesti 200 и Социал-демократической партией были во многом необычными. Если обычно политики говорят о том, как все быстро разбогатеют и станут счастливыми, то на сей раз ожидания были безрадостными. Потому что в государственном бюджете зияет большая дыра, которая не сулит ничего, кроме повышения налогов и исключительно больших сокращений расходов.

Размер повышения налогов и необходимости экономии зависит от того, какими темпами новое правительство начнет приводить государственные финансы в порядок. Представители всех трех коалиционных партий подтвердили вчера порталу Delfi, что хотя в начале 2025 года новых повышений налогов не будет, в следующем году бюджетные правила будут соблюдены.

Так как, согласно последнему прогнозу Министерства финансов, дефицит бюджета будущего года составит целых 5,3 процента ВВП, правительство должно где-то быстро изыскать почти миллиард евро, чтобы не выйти за разрешенный предел в 3 процента. Это задача в пять раз больше, чем была в текущем году, когда в ходе принятия дополнительного бюджета бюджетная позиция была улучшена на 173 миллиона евро. Задача настолько велика, что если закрывать бюджетную дыру только за счет налога с оборота, это означало бы повышение налога на все товары и услуги примерно на 10 процентов.

Правило трех процентов — постоянная тема в выступлениях представителей всех партий. Политики, участвующие в переговорах в один голос подтверждают, что большая и значительная часть решения головоломки в 1 миллиард евро заключается в сокращениях расходов. Например, коалиционные партнеры договорились, что в течение следующих трех лет министерства сократят расходы в своих сферах деятельности на 10 процентов. Сокращения касаются как рабочей силы и управления, так и услуг и пособий. То, какие конкретно именно услуги и пособия будут отменены, в коалиционном договоре не прописано, это будет обсуждаться на осенних переговорах по бюджету.