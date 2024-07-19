ВИДЕО | Представлен коалиционный договор: вырастут налоги. Будут подняты акцизы на табак, алкоголь и бензин. Назван состав правительства

Пресс-конференцию начал кандидат в премьер-министры Кристен Михал (Партия реформ):

„Мы подняли оборонные расходы за год до трех процентов. Это означает, что нужно найти для них покрытие. Для этого мы договорились ввести широкий налог на безопасность. Налог вводится с 2026 года. Он будет состоять из трех компонентов — 2 процента налог с оборота, 2 процента подоходный налог с частного лица и двумя процентами облагается прибыль предприятий.

Налог на безопасность временный. Следующее правительство сможет принять новое решение. Налог будет действовать до конца 2028 года. Но даже с налогом на безопасность расходы бюджета выше, чем доходы.

Мы сведем дефицит госбюджета к 3 процентам от ВВП. В будущие годы будем „минус“ снижать.

В общественном секторе будут сокращение расходов на 10 процентов. В 2025 году сокращение составит 5%, в 2026 году — 3% и в 2027 году — 2%. Мы просим у общественности понимания.

Отмена налогового горба откладывается на год, иначе мы не впишемся в рамки дефицита госбюджета.

Мы поднимаем акцизы на алкоголь, табак и бензин. (По имеющимся данным - на 5% в год - ред.)

Государству придется продать различное имущество, приватизировать предприятия

Второе — это конкурентоспособность. Крайне необходима конкурентоспособность, ее рост. Государство не принимает бизнес-решений. Мы убираем с дороги предпринимательства различные регуляции, упрощаем и ускоряем планирование, меняем процедуры, сокращаем бюрократию. Из идущей в Украину помощи мы направляем 100 миллионов в промышленность.

Мы будем стремиться к тому, чтобы промышленность и рабочие места создавались по всей Эстонии. В правительстве сформируем различные блоки по видам деятельности. В Министерстве климата будут 2 министра: климата и инфраструктуры. К министерству экономики добавится сфера промышленности. А министр юстиции будет заниматься развитием цифровой сферы.“

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия):