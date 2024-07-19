„Моя беременная дочь чуть не родила, а внуки боятся ходить по улице! Мужчина кидал в людей булыжники и стрелял из пневматического оружия(12)
В группе на Фейсбуке „Ищу совета“ мужчина выложил видео с коротким призывом „Ищу адвоката“. На видео видно, как он стоит за воротами частного дома со спущенными штанами и поднятыми вверх руками, а полиция большими силами пытается добиться от него того, чтобы он открыл ворота. Происходящее снимает на видео его друг.
Что же произошло?
Как рассказала RusDelfi жительница Таллинна Елена, это произошло на улице Лийваканди.
„Он начал кидать камнями в проходящих мимо людей, среди которых была моя беременная дочь с детьми. Бедная дочь чуть не родила,у нее уже срок подходит как раз. А потом он в неадеквате еще и со двора газанул на машине так, что люди не знали, куда бежать“, - пожаловалась женщина. Чуть позже она спросила, задержала ли мужчина полиция, потому что живущие неподалеку ее внуки боятся ходить по этой улице.