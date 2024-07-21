21.07.2024, 09:27
Туристы в лесу порой дичают! Печальная участь лесных домиков и лесных хижин RMK: их поджигают, устраивают в них вечеринки(4)
ФОТО: Lääne päästekeskus
Мечтаете отдохнуть в лесу в уединенном месте? Центр управления государственными лесами (RMK) позаботился о любителях природы, установив лесные домики и лесные хижины. В большинстве случаев туристы ведут себя подобающим образом, но порой лесные домики разносят чуть ли не в щепки, проводят там корпоративы, а то и вовсе поджигают.
„Ничего удивительного, когда человеку достается что-то даром, он это не ценит. Приходишь в хижину, а в ней полный бардак, или захламлено так, что спальник положить некуда“, - сказал руководитель походов и глава фирмы HikingEstonia Андрус Аус.
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