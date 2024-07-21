Туристы в лесу порой дичают! Печальная участь лесных домиков и лесных хижин RMK: их поджигают, устраивают в них вечеринки

Мечтаете отдохнуть в лесу в уединенном месте? Центр управления государственными лесами (RMK) позаботился о любителях природы, установив лесные домики и лесные хижины. В большинстве случаев туристы ведут себя подобающим образом, но порой лесные домики разносят чуть ли не в щепки, проводят там корпоративы, а то и вовсе поджигают.