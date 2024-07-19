19.07.2024, 10:06
ФОТО | Первые эстонские олимпийцы отправились в Париж
Ровно через неделю, 26 июля, в Париже официально стартуют летние Олимпийские игры. В пятницу рано утром яхтсмены Карл-Мартин Раммо, Ингрид Пууста и тренер Рейн Оттосон стали первыми эстонскими олимпийцами, отправившимися во Францию.
В то время как большинство соревнований пройдут в Париже, место для проведения соревнований по яхтингу находится в Марселе.
Ингрид Пууста, которая выступает в классе IQ Foil, будет соревноваться с 28 июля по 1 августа. Медальные заезды запланированы на 2 августа. Карла-Мартина Раммо (класс ILCA 7) начнет выступать с 1 августа. Медальная гонка запланирована на 6 августа.
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