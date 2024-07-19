ФОТО | Первые эстонские олимпийцы отправились в Париж

В то время как большинство соревнований пройдут в Париже, место для проведения соревнований по яхтингу находится в Марселе.

Ингрид Пууста, которая выступает в классе IQ Foil, будет соревноваться с 28 июля по 1 августа. Медальные заезды запланированы на 2 августа. Карла-Мартина Раммо (класс ILCA 7) начнет выступать с 1 августа. Медальная гонка запланирована на 6 августа.

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