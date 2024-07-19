Экономика
19.07.2024, 18:52

Слухи о том, что эстонской клубники больше не будет, преувеличены: ягода скоро поступит на прилавки

 
Ли Нурм из расположенного в Валгамаа Puide talu
Ли Нурм из расположенного в Валгамаа Puide talu
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Первый урожай клубники на новых посевных площадках, заложенных в этом году, только начинает созревать, поэтому клубничный сезон ни в коем случае не закончился, как опасаются многие покупатели, пишет Maaleht.

„У нас есть растения фриго, которые только сейчас начали приносить урожай“, — говорит Ли Нурм из расположенного в Валгамаа Puide talu, предлагая свежие ягоды, собранные прямо с поля.

Семья установила торговый киоск прямо возле поля у шоссе Валга-Уулу. Интересующихся свежими ягодами хватает. Фермеры выстраиваются вдоль обочин летних магистралей во многих местах. Наряду с горохом и другими хуторскими продуктами, в ящиках призывно краснеет клубника.

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