В Харьюмаа столкнулись три автомобиля: один водитель был пьян

В четверг, 18 июля, в 11:23 произошла авария возле Таммсааре теэ, 64А в Таллинне, где произошло столкновение легкового автомобиля Kia Sportage, которым управляла 55-летняя женщина, и легкового автомобиля Volvo, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель Volvo был доставлен в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 13:58 произошла авария возле Ластекоду, 26 в Таллинне, где 41-летняя женщина ехала на электросамокате Bolt и упала. Самокатчицу доставили в больницу.

В 16:29 произошла авария на улице Пунане, 37а в Таллинне, где 77-летний мужчина на легковом автомобиле Opel Combo наехал на пешехода, 59-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 16:54 произошла авария в деревне Куусалу в волости Куусалу в Харьюмаа, где столкнулись три автомобиля: грузовик Ford Ranger, которым управлял 59-летний мужчина, легковой автомобиль Audi A4, которым управлял 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, и легковой автомобиль Peugeot Partner, которым управлял 63-летний мужчина. Водитель и пассажир Ford, (67-летний мужчина) были доставлены в больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

В 20:04 произошла авария возле Хоспитали, 4 в Таллинне, где 32-летний мужчина ехал на электросамокате Bolt и упал. Самокатчика доставили в больницу.

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