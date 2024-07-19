Государство рассматривает возможность закрытия погранпунктов Койдула и Лухамаа на ночь

Министр финансов Март Вырклаев пояснил, что сухопутные пограничные пункты на границе с Россией и Беларусью уже закрыты в Финляндии, Латвии и Литве.

„Это означает, что наши Койдула и Лухамаа являются своего рода „окном в Европу“, через которое продолжается торговля России с Европой, но стимулирование торговли в направлении востока не в интересах Эстонии“, - отметил министр.

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе и военная агрессия России в Украине сделали эти изменения необходимыми. „Пересмотр работы пограничных пунктов вытекает из подтвержденного в апреле 2022 года принципа эстонского государства о минимизации экономических связей с Россией, а также санкционной политики, принятой в прошлом году“, - сказал Вырклаэв.

Хотя после начала полномасштабных военных действий из-за санкций объем импортируемых с Востока товаро сократился, экспорт в Россию и друние третьи страны, такие, как Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, увеличился по сравнению с довоенным периодом на 7% . Кроме того, на 11% увеличилось число российских граждан, пересекающих наземные пограничные пункты.

Согласно закокопроекту, пункт пропуска Койдула будет открыт в течение дня с 5 до 22 часов, при этом осуществить таможенное оформление можно будет с 7 до 19 часов. Планируемое изменение не затрагивает железнодорожный пограничный пункт Койдула.

Поскольку значительная часть жителей приграничных районов ездит на работу по другую сторону границы, время было выбрано таким образом, чтобы максимально учесть их потребности в передвижении. Цифры свидетельствуют о том, что 80% пересечений границы в Койдула людьми происходит днем, только 20% жителей Эстонии пересекает границу ночью.