Государство рассматривает возможность закрытия погранпунктов Койдула и Лухамаа на ночь
Министерство финансов направило в правительство на обсуждение поправки к постановлению, которые при вступлении в силу позволят пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и осуществлять перевозки грузов только в дневное время.
Министр финансов Март Вырклаев пояснил, что сухопутные пограничные пункты на границе с Россией и Беларусью уже закрыты в Финляндии, Латвии и Литве.
„Это означает, что наши Койдула и Лухамаа являются своего рода „окном в Европу“, через которое продолжается торговля России с Европой, но стимулирование торговли в направлении востока не в интересах Эстонии“, - отметил министр.
По его словам, ситуация с безопасностью в Европе и военная агрессия России в Украине сделали эти изменения необходимыми. „Пересмотр работы пограничных пунктов вытекает из подтвержденного в апреле 2022 года принципа эстонского государства о минимизации экономических связей с Россией, а также санкционной политики, принятой в прошлом году“, - сказал Вырклаэв.
Хотя после начала полномасштабных военных действий из-за санкций объем импортируемых с Востока товаро сократился, экспорт в Россию и друние третьи страны, такие, как Казахстан, Кыргызстан и Беларусь, увеличился по сравнению с довоенным периодом на 7% . Кроме того, на 11% увеличилось число российских граждан, пересекающих наземные пограничные пункты.
Согласно закокопроекту, пункт пропуска Койдула будет открыт в течение дня с 5 до 22 часов, при этом осуществить таможенное оформление можно будет с 7 до 19 часов. Планируемое изменение не затрагивает железнодорожный пограничный пункт Койдула.
Поскольку значительная часть жителей приграничных районов ездит на работу по другую сторону границы, время было выбрано таким образом, чтобы максимально учесть их потребности в передвижении. Цифры свидетельствуют о том, что 80% пересечений границы в Койдула людьми происходит днем, только 20% жителей Эстонии пересекает границу ночью.
Пограничный пункт Лухамаа будет работать с 7 до 19 часов. Главным изменением станет полное закрытие пограничного пункта для пешеходов, но границу по-прежнему можно будет пересекать на транспорте. Закрытие пункта необходимо для улучшения контроля за санкционными товарами и обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку пересекающие границу пешком и перевозящие их транспортные средства блокируют проезжую часть на границе, а пешеходы создают опасные ситуации на дороге. Как свидетельствует статистика, в июле в сутки пограничный пункт Лухамаа пересекали в среднем 1050 человек, из них 290 - пешком. 25% пересекающих границу являются гражданами России. Доля граждан Эстонии, пересекающих границу, составляет 12%. По cравнению с пунктом Койдула, у местных жителей нет такие веских причин пересекать границу в Лухамаа, как семейные и культурные контакты или поездки на работу.
Пересечь границу пешком по-прежнему можно будет через пограничный пункт Койдула, расположенный в 37 км от Лухамаа.
По словам министра финансов, этот вопрос обсуждался также с местными властями. „На местном уровне высказывались разные мнения, в том числе прямо прртивоположные. К сожалению, сложившаяся ситуация не оставляет нам другой возможности, кроме как ограничить передвижение на границе. Мы не должны содействовать торговле с Россией и должны думать о безопасности наших жителей и нашего государства“.
В Эстонии три шоссейных пограничных пункта. Нарвский пограничный пункт в Ида-Вирумаа и два пограничных пункта в Юго-Восточной Эстонии - Койдула и Лухамаа. В начале года погранпункт в Нарве, полностью закрытый для движения транспорта, был закрыт для пешеходов, а с мая он закрыт и в ночное время.Согласно Закону о государственной границе, правительство имеет право назначать пункты пересечения границы для пересечения границы людьми, транспортными средства и товарамив. Правительство также может определять время работы пограничных пунктов, исходя из интересов Эстонии и учитывая потребности товарообмена и перемещения людей через границу.
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