Повышение зарплат учителей в следующем году зависит от летнего экономического прогноза

На коалиционных переговорах Партия реформ, Социал-демократическая партия и партия Eesti 200 договорились, что в течение следующих трех лет правительство сократит фонды заработной платы публичного сектора на 10%. При этом из этого расчета будут исключены учителя, спасатели и полицейские.

Союз работников образования заявил, что просто спасти от сокращений недостаточно. Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) дала понять, что никто не отказывается от установленной в действующем коалиционном соглашении цели - повысить среднюю зарплату учителей до уровня 120% от средней по стране.

„Мы, конечно, не отказались от цели в 120%, и нам нужно двигаться в этом направлении, - отметила Каллас. - Теперь многое зависит от того, в какой ситуации мы окажемся после летнего экономического прогноза. То есть от возможностей, которые у нас будут, при составлении государственного бюджета“.

„Если экономика все же будет восстанавливаться быстрее, чем ожидалось в весеннем прогнозе, то, возможно, появятся дополнительные средства, и тогда моим абсолютным приоритетом будут зарплаты учителей“, - подчеркнула Каллас.

Однако если летний экономический прогноз окажется таким же пессимистичным или даже более пессимистичным, чем весенний, то найти дополнительные средства на повышение зарплаты учителей будет довольно сложно, признала она.

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