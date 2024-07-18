Айвар Тоомпере покидает пост главы МуПо: нужны свежие силы и новый взгляд

„Восемь лет - достаточно долгий срок, чтобы позволить кому-то другому продолжить работу на этом посту“, - говорит Тоомпере. Он добавляет, что одной из причин ухода является то, что МуПо нуждается в новом дыхании.

„Это еще одна причина - нужна новая кровь и новое руководство, чтобы, возможно, взглянуть на вещи под другим углом, иначе и гораздо лучше“, - заверяет Тоомпере.

По словам Тоомпере, на данный момент МуПо функционирует хорошо, и новый глава организации уже сам будет смотреть, как и какие вещи можно делать эффективнее и качественнее. В своем обращении к будущему руководителю он говорит: „Нужно сохранять определенную стабильность, не надо начинать разрушать“.

Срок полномочий Айвара Тоомпере истекает 30 августа. Конкурс по поиску нового главы учреждения пока не объявлен.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.