ЕЦБ решил не изменять процентные ставки

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте было принято решение сохранить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,25%, ставку по депозитам овернайт на уровне 3,75%, ставку по кредитам овернайт - на уровне 4,5%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что полученные данные подтверждают предыдущую оценку советом среднесрочных перспектив инфляции.

„Хотя некоторые показатели базовой инфляции под влиянием разовых факторов в мае выросли, в июне большинство показателей было либо стабильными, либо снизились. В соответствии с ожиданиями прибыль компенсировала влияние значительного повышения заработной платы на инфляцию, а под влиянием монетарной политики условия финансирования по-прежнему остаются ограничивающими. В то же время сохраняется сильное давление внутренних цен, высока инфляция в сфере услуг, а базовая инфляция, вероятно, в следующем году еще будет существенно превышать целевой уровень“, - говорится в заявлении совета ЕЦБ.

ЕЦБ указал, что стремится обеспечить возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2%, поэтому будет удерживать процентные ставки на достаточно ограничивающем уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения этой цели.

Как сообщалось, на предыдущем заседании в июне все три ставки были снижены на 0,25 процентного пункта.

В целях борьбы с высокой инфляцией ЕЦБ в течение десяти заседаний подряд в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года постепенно повышал процентные ставки до рекордно высокого уровня.

По данным „Eurostat“, годовая инфляция в еврозоне в июне составила 2,5% по сравнению с 2,6% в мае.

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