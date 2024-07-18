В случае аномальной жары в этом году Таллинн готов открыть три пункта охлаждения

По словам мэра Евгения Осиновского, Таллинн подготовит и создаст общественные пункты охлаждения, чтобы помочь людям справиться с аномально жаркой погодой. „Этим летом мы проводим пилотный проект, расположив пункты охлаждения в культурном центре „Кая“, культурном центре „Сальме“ и Ледовом дворце „Тондираба“. Они будут готовы к работе к 29 июля и в случае необходимости помогут людям справиться с экстремально жарой, – сказал Осиновский. – Речь идет о кондиционированном помещении, в котором поддерживается комфортная для человека температура в 22 градуса. Сюда сможет зайти каждый, чтобы посидеть или даже прилечь, здесь можно будет бесплатно получить питьевую воду. Пункты охлаждения доступны и открыты для всех, но созданы прежде всего для пожилых и социально уязвимых людей, для которых в отсутствие других возможностей жаркая погода может оказаться роковой“.

Мэр отметил, что в этом году проект проводится как пилотный. Он станет частью городского плана действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также ляжет в основу процесса по организации работы пунктов охлаждения в следующем году. „Учитывая возможные сценарии будущего и все учащающиеся волны жары, которые затрагивают Эстонию и Таллинн, мы уже сейчас должны оценить сопутствующие риски и быть готовыми предложить людям возможности справляться с ними как можно лучше, – отметил Осиновский. – Во многих странах пунктами охлаждения служат образовательные учреждения, в которых уже установлены необходимые системы охлаждения, но, к сожалению, в школах Таллинна таких систем нет. Поэтому наша цель – приложить все усилия, чтобы в будущем на объектах, реконструируемых городом, устанавливались системы охлаждения. Это позволит нам расширить сеть пунктов по всей столице“.