18.07.2024, 19:59
Вирусолог Андрес Меритс о летней вспышке COVID-19: „Дженни“ - это уже вчерашний день!(2)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
„Ничего особого он из себя не представляет, просто один из вариантов коронавируса“, - сказал профессор Тартуского университета вирусолог Андрес Меритс изданию Forte о штамме JN.1, который преобладает сейчас в Эстонии.
По данным Департамента здоровья число заболеваний COVID-19 в Эстонии показывает тенденцию к росту, распространяется у нас новый штамм коронавируса JN.1 или „Дженни“.
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