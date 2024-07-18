Новости Эстонии
18.07.2024, 19:59

Вирусолог Андрес Меритс о летней вспышке COVID-19: „Дженни“ - это уже вчерашний день!

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Андрес Меритс
Андрес Меритс
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

„Ничего особого он из себя не представляет, просто один из вариантов коронавируса“, - сказал профессор Тартуского университета вирусолог Андрес Меритс изданию Forte о штамме JN.1, который преобладает сейчас в Эстонии.

По данным Департамента здоровья число заболеваний COVID-19 в Эстонии показывает тенденцию к росту, распространяется у нас новый штамм коронавируса JN.1 или „Дженни“.

Впервые этот штамм обнаружили осенью 2023 года в США, затем он распространился на другие страны, и особенно много заразившихся этим вариантом коронавируса в Индии, Китае и Великобритании. К началу 2024 года JN.1 составлял 62% от всех циркулирующих вариантов SARS-CoV-2.

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