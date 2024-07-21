21.07.2024, 12:57
Насколько сильно повышение сетевой платы повлияет на счет за электроэнергию?(40)
ФОТО: | Delfi Meedia
С 1 октября взимаемая предприятием Elektrilevi сетевая плата несколько увеличится, что неизбежно отразится на счетах за электроэнергию. Но, как пишет Maaleht, повышение сетевой платы повлияет на счета не катастрофически.
„Сетевая плата в счете за электричество бытовых потребителей составляет примерно половину. Общий счет из-за того, что сетевая плата повысится в среднем на 7,1%, увеличится на 3-4%. Поскольку по данным Департамента статистики, расходы на электроэнергию составляют 4,4% от ежемесячных расходов, влияние на общую потребительскую корзину будет довольно небольшим и составит около 0,2 %“, - сказал изданию Maaleht главный экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
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