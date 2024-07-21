Насколько сильно повышение сетевой платы повлияет на счет за электроэнергию?

„Сетевая плата в счете за электричество бытовых потребителей составляет примерно половину. Общий счет из-за того, что сетевая плата повысится в среднем на 7,1%, увеличится на 3-4%. Поскольку по данным Департамента статистики, расходы на электроэнергию составляют 4,4% от ежемесячных расходов, влияние на общую потребительскую корзину будет довольно небольшим и составит около 0,2 %“, - сказал изданию Maaleht главный экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.

Как отметил Каттай, гораздо сильнее повлиять на расходы домохозяйств на электричество, чем предстоящее повышение сетевой платы, может колебание биржевой цены на электроэнергию. „Следует также учитывать, что в будущем ежемесячная плата будет распространяться на всех потребителей, так что те клиенты, которые не платили ежемесячную плату, должны учитывать эти дополнительные расходы“, - добавил он.