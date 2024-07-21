Экономика
21.07.2024, 12:57

Насколько сильно повышение сетевой платы повлияет на счет за электроэнергию?

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Предприятие Elektrilevi объясняет повышение сетевой платы тем, что обязано обеспечивать стабильное электроподключение и электроснабжение. Протяженность электросети составляет более 61 000 км.
Предприятие Elektrilevi объясняет повышение сетевой платы тем, что обязано обеспечивать стабильное электроподключение и электроснабжение. Протяженность электросети составляет более 61 000 км.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

С 1 октября взимаемая предприятием Elektrilevi сетевая плата несколько увеличится, что неизбежно отразится на счетах за электроэнергию. Но, как пишет Maaleht, повышение сетевой платы повлияет на счета не катастрофически.

„Сетевая плата в счете за электричество бытовых потребителей составляет примерно половину. Общий счет из-за того, что сетевая плата повысится в среднем на 7,1%, увеличится на 3-4%. Поскольку по данным Департамента статистики, расходы на электроэнергию составляют 4,4% от ежемесячных расходов, влияние на общую потребительскую корзину будет довольно небольшим и составит около 0,2 %“, - сказал изданию Maaleht главный экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.

Как отметил Каттай, гораздо сильнее повлиять на расходы домохозяйств на электричество, чем предстоящее повышение сетевой платы, может колебание биржевой цены на электроэнергию. „Следует также учитывать, что в будущем ежемесячная плата будет распространяться на всех потребителей, так что те клиенты, которые не платили ежемесячную плату, должны учитывать эти дополнительные расходы“, - добавил он.

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