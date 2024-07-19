ЧП и криминал
19.07.2024, 09:38

Пропавшая в Нарве 82-летняя Любовь нашлась в больнице

 
Kiirabi
Kiirabi
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В четверг полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшей в Нарве 82-летней Любови.

В тот день в полицию сообщили, что Любовь накануне утром ушла из дома в неизвестном направлении и после этого близкие не могли связаться с ней. Телефон женщины находился дома.

Полицейские проверили различные районы в Нарве и больницы, но не нашли женщину. Полицейские продолжали сбор информации, чтобы выяснить возможные места пребывания. К поискам также были привлечены добровольцы.

В пятницу полиция сообщила, что местонахождение женщины установлено. Выяснилось, что женщина вышла из дома и ей стало плохо. Скорая помощь доставила ее в больницу в другом регионе, и она находится под присмотром медиков.

Полиция благодарит добровольцев, которые помогали в поисках.

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